„Заснехме цялата дължина на Перловската река. Изготвихме карта с реалното й трасе. В кадастъра тя е отбелязана по един начин, а има разминаване с 50 метра. Има много незаконни зауствания главно в южните квартали на София, които са от единични имоти, като по-големият проблем е преливането на преливниците. След поредица от кръгли маси с администрацията, 122 преливника бяха почистени“. Това заяви пред bTV Radio арх. Гергана Иванова от „Колективът“.

„Около 7 тона боклук изкарахме край Перловската река в района на Южния парк", посочи тя по време на подготвката на фестивала "Реките на града". "Въпросът е тези пространства да се превърнат в такива с възможности за положителни инициативи, а не за места за укриване“, допълни арх. Марин Марковски.

„Трябва да помислим за алтернативи как да се справим с наводненията. Най-масовото решение е бетонирането на реките в бетонови корита“, добави Иванова. Затова институции, компании и граждански организации ще обсъдят „Рискът от наводнения в София и природно-базирани решения“. Събитието ще се проведе безплатно с предварителна регистрация на 30 юни, от 09:30 до 17:00 часа в Resonator, София, ул. „20-ти април“ №13. Проявата е организирана от WWF България, ще потърси отговор на въпроса как можем да управляваме този риск по устойчив и координиран начин – чрез природно-базирани решения (ПБР) и стратегически сътрудничества.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с арх. Гергана Иванова и арх. Марин Марковски от „Колективът“:

Събеседниците от „Колективът“ припомниха, че България може да спечели наградата на Новия Европейски Баухаус. Страната ни е номинирана от Резиденция Белиш, който се осъществява, в сътрудничество с Фондация „Колективът“, със съвместния проект „ГОРЕ/ДОЛУ“. Това е единственият български проект, който достига до финалите в категорията New European Bauhaus и има шанс да бъде признат за иновация в сферата на изкуствата, дизайна и архитектурата. Кандидатурата може да бъде подкрепена до 10 юли ТУК