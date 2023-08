С нов, импровизаторски подход към любими произведения от много жанрове в музиката четиримата пианисти – Антони Дончев, Иван Янъков, Живко Петров и Георги Черкин, излизат на сцената на Sofia Summer Fest днес от 20:30 ч. С тях ще бъдат басистът Димитър Карамфилов и барабанистът Димитър Семов. В програмата има и класически, и оригинални творби, а музикантите ще отправят поглед също към популярната, световната и филмовата музика. Любими мелодии, сътворени от Рахманинов, Григ, Моцарт и Бах ще се редуват с „Ръченица“ от Петко Стайнов, „Миш-маш“ от Антони Дончев, аранжимент на Иван Янъков на „Либертанго“ на Пиацола, транскрипция на Георги Черкин на „Междузвездни войни“, „Замълчи, замълчи“ на Петър Ступел от филма „Любимец 13“... „За всекиго ще има по нещо.“ – отбелязва Иван Янъков в студиото на bTV Radio. Линк към Фейсбук събитието.

Четиримата пианисти в този проект свирят не само в съвършен синхрон, но и в емоционално единение. Сработването и взаимодействието Иван Янъков описва така: „Между нас няма съперничество. Всеки гледа да поддържа ниво, защото слушаме какво ще направят другите. Взаимно се стимулираме да свирим по-добре. Когато репетираме заедно, е много забавно, защото ни идват много идеи, някой път – и в последния момент. Когато подготвяме този проект, сме като отворили врата и пред нас – шахматна дъска. От там нататък започваме да правим всякакви комбинации.“

С импровизациите, новите идеи и личния подход те вдъхват нов живот на класичното в изкуството. „Класическата музика се категоризира като такава през последните 30 – 40 години. Дори Глен Гулд преди 60 години е бил авангарден в подхода си към Бах, който в момента се счита като стандарт. Музиката се видоизменя. До 50-те – 60-те години винаги е имало повече свобода как да направиш каденца и да се изразиш, как да има повече рубато, как да се изсвири даден стил. Понякога има прекалено влиятелни диригенти и музиканти, които дават конкретна форма. Но една каденца може да се изсвири по безкрайно много начини. Също безкрайни са възможностите в интерпретациите и изразните средства.“ – обясни Иван Янъков. Той даде за пример работата си с живи композитори, които винаги приемат неговите идеи в качеството му на интерпретатор на техните творби.

Интервю на Светослав Николов: