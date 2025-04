В периода 22-29 април 2025г. Експертният център по редки болести – първични имунни дефицити към УМБАЛ „Александровска” в партньорство с Международната фондация „Джефри Модел” (Jeffrey Model Centers Network) традиционно ще участват в инициативите, посветени на Световната седмица на първичните имунни дефицити (ПИД), чието мото тази година е „Виж невидимото“.

Основната цел на инициативата е осигуряване на достъп до медицински грижи за пациентите с ПИД. Водещи медицински специалисти в областта на ПИД ще споделят своите знания и опит за по-ефективна диагностика, терапия и превенция на първичните имунодефицитни заболявания, както и за запазване и подобряване качеството на живот на хората с ПИД.

Какви инициативи са включени

В периода 22-26 април ще се проведе кампания с безплатни прегледи на лица от 0 до 55г., имащи поне един от 10-те признака на първичен имунен дефицит:

- четири или повече отита в рамките на 1 година;

- две или повече сериозни инфекции на синусите в рамките на 1 година;

- приложение на антибиотици за два или повече месеца с незадоволителен ефект;

- две или повече пневмонии в рамките на 1 година;

- забавено физическо развитие при новородени и малки деца;

- рецидивиращи дълбоки кожни абсцеси или абсцеси на вътрешни органи

- дълго продължаваща млечница/кандидоза на устната кухина или кожна гъбична инфекция;

- необходимост от прилагане на интравенозни антибиотици за саниране на инфекцията;

- две или повече инфекции на вътрешни органи, включително септицемия (сепсис, отравяне на кръвта);

- данни за наличие на първичен имунен дефицит в семейството;

Необходимо е предварително записване на тел. 0877 570898 от 9 до 12.00ч. в дните 22-29 април. Консултациите ще се извършват от 11.00 до 12.30ч. в Клиника по клинична имунология (за лица над 18г.) и в Kлиника по педиатрия на УМБАЛ „Александровска“ (за деца и юноши до 18г.).

Д-р Петя Янкова е лекар с две специалности - по клинична лаборатория и по клинична имунология. От 2009г. е част от екипа на Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ "Александровска". Научните ѝ интереси са свързани с туморната имунология, имунодефицитите и органната трансплантация. Член е на Българската асоциацията по клинична имунология.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с имунолога д-р Петя Янкова от УМБАЛ „Александровска“, разположено в звуковия файл:

За първичните имунодефицити

ПИД включват над 300 редки заболявания, при които има нарушение в структурата и/или функцията на определени звена от имунната система. Тези заболявания се причиняват от генетични дефекти, някои от които са наследствени. Пациентите с ПИД обикновено са по-податливи на инфекции, които са по-чести от обичайното, могат да бъдат особено тежки и трудно поддаващи се на лечение.

В сравнение със световните данни, у нас честотата на ПИД е 2,7 на 100 000 жители, което е значително по-ниско ниво от това в повечето европейски страни. Причината е, че около 70% от пациентите с ПИД по света са недиагностицирани, дори в страни с опит и установени традиции в диагностиката и лечението им. България също не прави изключение, затова са приети критерии за бърза и надеждна диагностика.

В Националния регистър фигурират 237 пациенти с доказан първичен имунен дефицит, като от тях с малък процент преобладават мъжете, а над 50% са деца. От началото на годината има 6 новодиагностицирани. Всички пациенти с ПИД получават навременна и адекватна терапия безплатно и се обгрижват от специалистите, работещи в Експертния център по редки болести – Първични имунни дефицити на УМБАЛ „Александровска“ и във Функционалния експертен център „Джефри Модел“.

Световната седмица на първичните имунни дефицити (ПИД) е глобална инициатива под надслов „Тествай. Диагностицирай. Лекувай“. Всички активности са насочени към информираност на обществото и застъпничество за ранно диагностициране и равен достъп до лечение на ПИД в световен мащаб. Традиционно се провежда в периода 22-29 април, като мотото тази година е: „Виж невидимото“.