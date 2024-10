"Пълно е с незаконни места, които развъждат кучета или събират животни в малки пространства, за да ги спасяват от улицата. Липсва контрол както граждански, така и институционален", заяви в ефира на bTV Radio Ина Хаджиева- сертифициран поведенчески консултант и треньор от първата в България онлайн платформа за обучение на хора и техните кучета, посветена на хуманното отношение към животните "Моето куче". Повод за коментара й е случаят от Врачанско за проявено нехуманно отношение към домашни любимци, за който съобщава bTV.

"Законът за защита на животните е определил ясно какво е хуманното отношение към домашните животни. Ако кучетата се незаконосъобразно отглеждани, няма проблем да бъдат иззети на мига. Проблемът е последващата процедура в различните общини къде ще бъдат настанени, щом бъдат отнети, тъй като има несъответствия и неуредици", каза тя.

"Зоополицията съществува на теория, но не и на практика. Не във всяка община има такъв отдел или назначен зоополицай. Зоополицията не е напълно съществуващ орган", подчерта Хаджиева. "Законът предвижда наказания, но липсва контрол и гражданската инициатива да осъществява контрол или съдействие над контролните органи", счита специалистката.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

"Няма разбиране какво означава хуманно отношение към домашните животни. Става дума за народопсихология и липса за достатъчна информираност за чувствата и емоциите им. Човек, който се отнася с кучето си като към стока, той не разбира това хуманно отношение", посочи тя.

Какви грешки да не допускаме в отглеждането на домашни кучета? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ина Хаджиева, разположено в звуковия файл: