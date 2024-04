Инициативата „Написах ти писмо“ има за цел ограничаване на войната по пътищата. Нарушителите, които карат с превишена скорост или след употреба на алкохол и наркотици, ще получават освен глоби и писма от семейства на загинали в катастрофи. За инициативата разказа в ефира на bTV Radio Петя Иванова, майка на убития при катастрофа Васил:

„Това е една инициатива на нашето сдружение „Ангели на пътя“, което е от родители от цяла България, загубили децата си. Това е една много лична кампания, в която написаха – ако биха могли да видят децата си за последно, за една минута, какво биха им казали. Беше изключително трудно на родителите и близките, но те направиха това, за да може да се замислят шофьорите, когато се качват пияни, дрогирани и настъпват газта до край, до какво води реално – до загуба на човешки живот. Това са много съкровени думи до техните деца, това, което искат да им кажат и затова тези писма са до Рая и ще бъдат получавани. Това е едно сбогуване с техните деца, последните думи на едни родители“.

Цялото интервю с Петя Иванова от Сдружение „Ангели на пътя“ можете да чуете на звуковия файл.