Започна кампанията „С бистър ум зад волана“, организирана от Българската петролна и газова асоциация, в партньорство с Министерство на вътрешните работи, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата. По време на кампанията ще се правят проверки на МВР за алкохол, наркотици, неплатени глоби и изправност на МПС в бензиностанции на членове на асоциацията. Проверките започват този четвъртък преди Великден. На самите бензиностанции ще има стационарно станции за тестване доброволно за алкохол. Ще има и еднократни тестери.

„Целта е да намалим жертвите по пътищата“, коментира инспектор Мария Ботева от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“. Всеки може доброволно да провери чрез тестове и демонстрации с 3D алко очила, които „създават усещането, че си пил, а не си го правил“. Според инспектор Ботева, това ще има възпитателен ефект върху децата.

Пътна полиция ще организира проверки по обществените пътища на територията на цялата страна, а на отделните обекти ще има полицейски екипи, които също ще извършват реален контрол за употреба на алкохол и наркотични вещества. „Това не е демонстрация и не е без последици и не е на доброволен принцип, а е в рамките на функциите на полицаите“, подчерта още Ботева. „И в момента санкциите са доста строги. Въпросът е кой на каква цена е готов да бъде нарушител… Прилагаме законодателството такова, каквото е“ , добави тя.

По думите й, "увеличеният брой проверки водят до по-голям брой нарушители". От "Пътна полиция" обявиха, че само за първото тримесечие на годината са установени 2400 случая на шофиране след алкохол и над 1200 след наркотици, а в 32 случая - след употреба и на двете. През 2022 г. при 1769 ПТП-та е имало употреба на алкохол и/или дрога. Изследване на ДА "Безопасност на движението по пътищата" показва, че 15 600 са готови да седнат зад волана след употреба на алкохол.

