Всички кашони, пластмасови и отпадъци от опаковки, които бяха затрупали пространството около контейнерите за разделно събиране в ж.к "Хиподрума", освен възмущението на живущите и преминаващите, донесе акт на фирмата, чийто офис е там. Инспекторите от район „Красно село“ са реагирали веднага като са организирали допълнително извозване на рециклируемите отпадъци, а след това са установили управителя на фирмата и са го запознали с допуснатото от неговите служители нарушение

За да се избегне глоба, от страна на управата на офиса е трябвало да направят заявка да организацията по оползотворяване от опаковки, обслужваща района.

Почистването на тротоарите пред и около търговските обекти е задължение, което управата на обекта трябва да създаде и отговаря. Това е разписано в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

"Над 70 глоби за непочистване на сняг и лед", заяви в ефира на bTV Radio Анета Савова от Столичния инспекторат. "При благоприятни условия ще има механизирано метене и миене с автоцистерна с маркуч – Красно село, Младост, Сердика, Връбница и др.", допълни тя.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Анета Савова от Столичния инспекторат:

Your browser does not support the audio element.

Всички собственици и ползватели на имоти трябва да почистват тротоарите пред и около сградите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите, нарушена мазилка и други застрашаващи живота и здравето на преминаващите до сградите.

В сградите, с режим на етажна собственост, за изпълнение на задълженията отговорност носят техните домоуправители, като създадат организация за почистване от самите живущи.

Фирмите изпълнители, които извършват дейност „Чистота“ на територията на столицата почистват общинските тротоари от сняг и лед пред училища, детски градини, поликлиники и други.

При проверките в последните два дена, за спазване на изискванията са наложени над 60 глоби на място, на обекти с непочистени прилежащи площи от сняг и лед.

С оглед на очакваните минусови температури и в следващите дни, апелираме хората да не пренебрегват това си задължение