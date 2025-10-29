На 1 ноември в 12 часа Столичният район "Оборище" и Фондация “Будителките" ще открият интерактивния музей „Това са Будителките на България“ на площад „Гина Кунчева“ в София.

Интерактивните истории на 14 от най-бележитите българки от миналото оживяват върху пейките на площада. Всяка от тях носи името на една от Будителките на България – жените, оставили дълбока следа в културния, обществения и демократичен живот на страната. Сред 14-те Будителки са първата българка, разнесла славата на България по света; първата архитектка, чиито сгради и днес красят столицата; жената, която се е борила за правото на глас на жените, преди то да стане реалност в Европа; първата хабилитирана ядрена физичка; жената, дала началото на институционалната грижа за децата, на първата издателка на женско списание, на жената, първа нарисувала голо женско тяло – все подвизи, немислими за времето и порядките в обществото. Сред имената на Будителките можем да видим тези на Екатерина Каравелова, Юлия Малинова, Мара Белчева, Костанца Ляпчева, Ана Карима, Яна Язова… Една от пейките е запазена за Гина Кунчева, майката на Апостола на свободата Васил Левски, която е дала и името на площада.

Още за събитието можете да чуете на следващия звуков файл в интервюто на Левена Лазарова, изпълнителен директор и учредител на фондация "Будителките".