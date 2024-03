В столицата вече е разположена първата по рода си интерактивна образователна инсталация за намаляване на електронните отпадъци и насърчаване на рециклирането им. „РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel” ще посреща минувачите на площад „Света Неделя“ в София до края на март, където всеки посетител ще може да се запознае с пътя на електронните устройства – от производството до края на жизнения им цикъл. Както и да подпомогне каузата на телекома, като предаде за рециклиране своите стари и неработещи дребни устройства или кабели.

„В подкрепа на активната ни комуникация за отговорно отношение към технологиите, създадохме тази инсталация, за да покажем по ангажиращ и въздействащ начин какво се случва с електрониката, когато спрем да я използваме и защо тя не бива да попада в природата. Така се надяваме да докоснем не само любознателността, но и емоциите на хората, с което да насърчим устойвичия начин на живот и с общи усилия да намалим замърсяването от електронните отпадъци“, каза по време на откриването Маргита Колчева, старши съветник „Устойчиво развитие“ в телекомуникационната компания в България.

Проектът е част от дългогодишните усилия на телекома да минимизира негативния отпечатък от електронните отпадъци. Инициативата цели да стимулира отговорното отношение на обществото към природата и да провокира реални действия у възможно най-много хора. Тя се осъществява с подкрепата на Столична община.

"Всяка кампания, която информира и създава култура на отношение към отпадъка като ресурс, е важна”, сподели Надежда Бобчева, заместник-кмет по направление "Зелена система, екология и земеползване" на Столична община по време на събитието. "Управлението на отпадъците е изключително сложен процес, в който Столична община е поела сериозен ангажимент. Успешното управление на отпадъци обаче е възможно само при условие, че изградим работещо взаимодействие между община, граждани и бизнес. А промяната на нагласите по важни за града зелени теми като рециклирането се гради на комуникационни и образователни кампании в градска среда, с които да информираме и ангажираме жителите на столицата.”

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с зам.кмета Надежда Бобчева, разположено в звуковия файл под главната снимка:

Цветната инсталация наподобява огромно шкафче – препратка към шкафа със стари устройства и кабели, който всеки има в дома си. Посланието към посетителите е да се замислят колко неработеща техника и кабели държат вкъщи и вместо да се „затрупват“ или „омотават“ с тях – да ги рециклират. До края на март всеки може да стане част от каузата за по-чисто бъдеще, като предаде ненужните си дребни електроуреди в специално изградените чекмеджета за събиране на електронни отпадъци. Те са оборудвани и с кантар за претегляне, който изчислява колко въглеродни емисии се спестяват от правилното им третиране.

Дизайнът отвън се допълва от любопитни факти за електронните отпадъци, събрани в т.нар „Музей на електронните отпадъци“, както и седящия „кабелен човек“, направен от 350 метра стари кабели, който пита минувачите какво са направили със стария си телефон, след като са си купили нов.

Влизайки в инсталацията, посетителите могат да научат какво се случва с електрониката, след като излезе от употреба и попадне в природата, както и отговора на въпроса „Защо е важно всички електронни устройства да се рециклират?“ с конкретни примери за вредното им въздействие върху околната среда. А впечатляващата смартфон „дисекция“ показва ценните материали, съдържащи се в устройствата, които потребителите най-често сменят.

Електронният отпадък е най-бързо растящият вид отпадък в света

Излязлата от употреба техника официално оглавява класацията на най-бързорастящия вид отпадък в света. Само за една година глобално се изхвърлят над 50 милиона метрични тона устройства, като едва 17% от тях се рециклират, по данни на Global E-waste Monitor.

Електрониката, която хората складират или изхвърлят неправилно в общия отпадък, се разгражда с години и отделя вредни и токсични вещества. Попадайки в почвата, въздуха и водата, те създават рискове за здравето и живота ни. От друга страна, тя съдържа ценни изчерпаеми ресурси като злато, мед и алуминий, които, ако бъдат рециклиран, могат да получат „втори живот“ и да се преизползват за производството на друга техника.

Като теми с особено значение за телекомуникационния сектор, но и за обществото като цяло, ограничаването на електронните отпадъци и насърчаването на кръговата икономика са важен стълб в опазването на околната среда и заложените цели в стратегията за устойчиво развитие на телекомуникационната компания. Амбицията й е до 2028 г. да предотврати попадането на 127 000 кг. електронни отпадъци в природата. За целта компанията, която е част от PPF Group, работи активно за приобщаването на повече отговорни граждани към каузата, като се стреми да прави рециклирането по-лесно и достъпно за всички.

През 2023 г. компанията успява да предотврати попадането на 27 233 кг. електронни отпадъци на сметището. Съществен принос за това имат програмите като „Рециклирай и спести“, които мотивират потребителите да се освободят от ненужните си устройства. Както и мащабните комуникационни кампании за популяризиране на устойчивия начин, сред които е „Зелената кауза“. Тя помага на хората да водят по-екосъобразен живот, предоставяйки им малки и лесни стъпки за намаляване на негативния си отпечатък върху природата.

Още през 2008 г. телекомът оборудва всичките си търговски обекти със специални пунктове за предаване на излезли от употреба устройства. С постигнатите резултати за изминалата година мобилният оператор, който свързва над 3 милиона потребители с хора, устройства и бизнеси, отбелязва 60% ръст на събраните електронни устройства в магазинната си мрежа спрямо 2022 г.

Образователната инсталация ще е отворена до края на март

Образователната инсталация ще посреща деца и възрастни на пл. “Света Неделя“ в София до края на март. Освен да научат повече за електронните отпадъци и да предадат ненужните си устройства, посетителите на „РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel” могат да участват и в томбола за Nothing phone (2). Устойчивият смартфон е създаден предимно от рециклирани материали, а в заводите за сглобяването му се използва 100% енергия от възобновяеми източници. През следващите месеци 3-метровият интерактивен куб ще обиколи различни локации в столицата и страната.