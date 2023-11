"Интернет зависимостта има тежки последствия... Социалните мрежи често те владеят, вместо ти да имаш контрол над собствения си живот".Това заяви в ефира на bTV Radio професионалният консултант и експерт по неформално образование Ваня Нотева. По думите й, "не отричаме ползите от социалните мрежи и интернет като източник на информация, но се противопоставяме ежедневието ни да бъде превзето от дигиталните устройства и връзката ни с тях".

Според нея, "трябва да има воля за споделяне на нещата, които не стоят добре в интернет - натиск върху социална група хора или хейтърство. Трябва да има грамотност и да знаеш как да реагираш. Младите трябва да са бдителни по отношение на личните си данни и съдържанието, което споделят, за да не стават жертви на онлайн злоупотреби и насилие...Призовавам младите хора да бъдат активни и да тръгват с нагласата, че и от тях зависи".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с професионалния консултант и експерт по неформално образование Ваня Нотева, разположено в звуковия файл:

Ваня Нотева участва в открития днес, 9 ноември 2023г., фестивал "Излез от Екрана!" с призив за борба със зависимостта от интернет и всички рискове, свързани с нея. По време на проявата, организирана от Сдружение "Пробудник", експерти, обучители, лектори, артисти и десетки младежи се включиха в работилници, за да преосмислят времето, прекарано в интернет, стойността, която то носи, дебнещите опасности и нивото на удовлетвореност от дигиталния живот за сметка на реалния. Сред специалните гости бе експертът по фалшиви новини и медийна грамотност – Мария Юрукова. На 10 ноември фестивалът ще отбележи времето, прекарано извън мрежата, със споделено музикално преживяване. Концертът ще се проведе от 19:00 часа в в The Steps с участието на изпълнителите Атанас Каталиев, DéВЯРА, Десислава Латинова и Jamie McDonald. Проект "Излез от Екрана!" се осъществява с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 г.

На този фон, всяко второ дете в България е жертва на някаква форма на насилие, като едно на всеки седем деца става жертва на онлайн насилие, включително от социални мрежи, показва Национално изследване на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) в България. Междувременно броят на сигналите за сексуална експлоатация и злоупотреба с подрастващи, подадени към Центъра за безопасен интернет, за периода от януари досега е 32 000. Днес в София се проведе и Първата национална конференция, посветена на темата за безопасността на децата в дигиталния свят. В дискусиите участваха председателят на Народното събрание Росен Желязков, министърът на вътрешните работи Калин Стоянов, Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ за България.