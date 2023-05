От днес, 10 май, започва преасфалтирането на кръговото кръстовище около паметника на Васил Левски в София. Дейностите ще бъдат на два етапа, без да се налага цялостно затваряне на кръстовището.

Ремонтът доведе до сериозно натоварване на трафика в района. Тролейбусната спирка на паметника „Левски“ в посока Център е преместена непосредствено при улица „Врабча“. „Няма да се налага промени в транспорта при ремонта", подчерта зам.-кметът на София в направление „Обществено строителство“ инж.Ангел Джоргов. По думите му, дейностите са част от ремонта на ЦГЧ зона IV и възлизат на стойност 17,5 млн. лв.

„Трамвайните линии няма да се махнат. Това е аварийна връзка, която позволява тук да обръщат и да се връщат в посока бул. „Мадрид“ и Слатина. Запазва се контактната мрежа и на тролейбусите.“, каза още Джоргов.

Кои са останалите ремонти на територията на София, които ще се проведат през наближаващите летни месеци, ще научим от зам.-кметът на София в направление „Обществено строителство“ инж.Ангел Джоргов