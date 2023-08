„Ние предлагаме на всеки парламент от 2 години насам, че е необходимо да се включи друг инструментариум за въздействие върху шофьорите и т.нар. пътно хулиганство, правим аналогия с футболното хулиганство. То през 2009- 2010 г. стигна пик в България, имаше тежки проблеми по стадионите и беше овладяно с много драстични мерки за въздействие – общественополезен труд, задържане до 20 дена в поделенията на МВР, пробация. Тези 3 инструмента могат много бързо да сложат ред в цялата ни транспортна система.“ Това заяви в ефира на bTV Radio инженер Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. Според позиция на института, промените в Наказателния кодекс с отнемането на автомобили на пияни и дрогирани шофьори няма да има желания резултат и ще създаде законодателен хаос.

„Както съобщавате, че има първи задържани автомобили, така съвсем скоро ще съобщавате медиите, че съдът е пуснал първите и е обявил за противоправно отнемането на автомобилите. Това е така, защото текстовете са първо изключително неграмотно написани, те не уреждат всички случаи, има безброй ситуации, когато автомобилът е на двама собственика, различната цена, юристите се произнесоха, но дори това не е големият проблем. Най-големият ни проблем е, че тези текстове и отнемането на автомобила няма по никакъв начин да въздейства върху пътно-транспортния травматизъм. Ще ви върна малко назад – когато същите тези политици, които днес обясняват как така ще се справят с проблема с дрогирани и пияни шофьори, ни предложиха да сваляме номерата за 6 месеца на автомобилите на всички пияни и дрогирани шофьори. И тогава им го обяснихме, че този механизъм няма да работи. И какво се оказва – 5-6 години по-късно шофьорите, които карат пияни и дрогирани, стават все повече. Въпреки, че за 6 месеца те не могат да ползват автомобилите. Ако тази мярка с отнемането на автомобилите работеше и политиците знаеха, че ще работи, те можеха да направят нещо много просто – да сваляме номерата за 5 години, за 6 години, да не можеш да ползваш този автомобил, ако караш пиян или дрогиран. Тогава какво ще го правиш този автомобил, трябва да го съхраняваш, след 5 години той няма да става за автомобил. Но политиците не искат това. Затова казвам – политиците създават законодателен хаос“, каза още инж. Богдан Милчев.

