Програмата „За жените в науката“ за 14-ти път отличи постиженията на три дами в различни области. Сред победителките е д-р инж. Димитрия Михайлова. Нейният проект предлага решения за един от най-големите проблеми на нашето време – сигурността в съвременния свят, който е все по-зависим от технологиите. Димитрия Михайлова е главен асистент в катедра „Комуникационни мрежи“ към Факултета по телекомуникации на Технически университет – София.

„За жените в науката това е един уникален по своята същност конкурс, който е насочен основно към младите жени-учени, които тепърва трябва да развиват своята кариера и то във възраст, когато създават и семейства, а това се оказва и едно от основните предизвикателства в това да си жена-учен. Освен, че подпомага финансово научната дейност на лауреатките, това е и една изключително престижна награда, и за мен е голяма чест, че тази година съм една от носителките на това отличие“, каза инж. Михайлова в интервю за bTV Radio.

Целия разговор за нейния проект, защо избира да работи в сферата на технологиите и какво би искала да постигне в професионалния й път, чуйте на звуковия файл интервюто с инж. Димитрия Михайлова пред водещата Надежда Василева.