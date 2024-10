Обществото ни достигна пределите на търпимостта по отношение на инсулта – основна причина за смърт и инвалидизация в страната! Настана време, в което трябва да се предприемат конкретни, измерими и ясно насочени действия, за да се противопоставим със знание и категорична воля, с грижа за своето и на близките ни здраве!

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с председателя на Асоциацията за инсулт и афазия Дорина Добрева в звуковия файл:

Националната кампания „Бъди подготвен! Разпознай симптомите на инсулт. Действай бързо!“ стартира на 29.10.2024г. в Международния ден за борба с инсулта. Това съобщават организаторите от Асоциацията за инсулт и афазия. В рамките на инициативата ще бъде показан видеоклип в

- Столичното метро, който ще се излъчва през цялата година (за кампанията в дълга версия, а след това в кратка)

- трамваите и тролейбусите на Градски транспорт София за периода на кампанията;

- Знакови болници в страната, сред, които Пирогов, МОБАЛ Велико Търново, Света Марина - Варна;

- Редица областни центрове в страната, разполагащи със собствени видеостени и информационни екрани.

Днес се поставя и инсталация за научаване, чрез преживяване "Пътека на знанието" в София - в МОЛ Сердика ниво -1 от 26.10 до 03.11.24г. от 11 до 21:00 ч. и УМБАЛ "Света Анна", УМБАЛ "Света Марина" - Варна, Шумен, Силистра- пред общината, Велико Търново- МОБАЛ Велико Търново, МОЛ Велико Търново, Стара Загора- УМБАЛ "проф. д-р Стоян Киркович".

1.Тенденцията не се променя - инсултите нарастват. Няма какво да я промени. Пациентската организация няма друг полезен ход, освен да се опита да разпространи масово познанието за инсулта и да се търси намаляване на броя на инцидентите, чрез превенция на рисковите фактори и намаляване на времето за достигане до лечение, причинено от неразпознаване на симптомите на инсулт и/или погрешно поведение.

2. Във връзка с проучването на непосрещнатите нужди на пациентите с инсулт и афазия, което е в ход и получените междинни резултати, трябва да се съобразим с констатираното непрестанно нарастване броя на случаите на инсулт в работоспособна възраст, в т.ч. под 55 години. Това увеличава неимоверно социацлно-икономическата тежест на инсулта, извеждайки не 1, а поне 2 души от пазара на труда. В условията на недостиг на работна ръка и застаряващо население със средна възраст вече от 45 г. С всички сериозни предизвикателства на отглеждането на деца, започвайки от 30 - 35г. за първо дете, тази статистика ни рисува картината на засегнато младо семейство с 1 или две деца, на което съпругът (най-често) е покосен от инсулт и поне временно инвалидизиран. Ако до вчера обръщахме внимание за това, че социалното измерение за семействата със засегнати близки е, че се налага поне 1 работещ да бъде изведен от пазара на труда, за да стане болногледач на родител или друг близък възрастен родственик и това утежнява, чрез невъзможността да се поеме грижата за внуците от баба и дядо, сега говорим за това, че тези, които градят семейство, образоват деца и генерират приходи за социалните разходи на страната са ударени директно

3. По начина по който реагират участниците в здравната ни система, започва пациентът да се превръща повече, като потребител (клиент) на една самодостатъчна система, вместо Здравната система да обслужва здравните нужди на пациента! Ако това не е така, как да си обясним, че няма никакво съответствие между реалните потребности на пациента с инсулт и осигуреното лечение, рехабилитация и продължителна терапия? Лечението на инсулта не завършва на 7-10 ден, както слава Богу поне се удължи клиничната пътека (до миналата година бе 5 дни). Лечението на пациента с инсулт ЗАПОЧВА с лечението на острата фаза на инсулт и завършва с установяване на стабилен, самостоятелен живот с овладяни и контролирани дефицити.

Но! Днес е ден за размисъл, за равносметка, ден, в който се обръщаме назад, за да видим изминалата година от предходната кампания. От Асоциацията за инсулт и афазия стартираха процеса по предоставяне на подробна и точна информация на медиите за ситуацията с инсулта в страната, чрез цикъл от Блиц-конференции, цялата информация от които е на разположение на всяка медия, за справка и информация; Създадоха и пуснаха в експлоатация Инфобот за инсулт - джобен наръчник за инсулта, с който можете да научите рисковите фактори, да си измерите личния риск от инсулт или да оцените симптомите на инсулта, за да спасите някого около себе си. Вече постъпват първите обратни връзки от пациенти с инсулт, които идват от Инфобот във Вайбър. Организацията провежда проучване за първи път на непосрещнатите нужди на преживелите инсулт и афазия, което дава много добра яснота и в дълбочина за проблемите, като подсказва възможните решения. Създаден е и първия наръчник за преживели инсулт или диагностицирани с афазия, който да послужи на всеки изписан пациент или неговите роднини. В наръчника е включена най-съществената информация за състоянието, за това какви документи и към кого трябва да се придвижат, а за преживелите афазия - 3 картинни карти за комуникация, с които да покажат, ако нещо ги боли, къде и колко силно.

От Асоциация за инсулт и афазия посочиха съвети при съмнение за инсулт: проверете следните три най-чести симптома: разкривено лице, слабост в ръцете, затруднен говор!

Направете следната проверка:

Има ли провисване на ъглите на устата? Помолете пострадалия да се усмихне. Ако усмивката му не е симетрична, симптомът е потвърден! Има ли слабост в ръцете? Помолете пострадалия да повдигне успоредно ръце напред. Ако едната ръка изостава, симптомът е потвърден! Нарушен ли е говора? Помолете пострадалия да повтори изречението: "Тревата е зелена!". Ако се затруднява, речта му е неясна или разменя думите, симптомът е потвърден!

ВНИМАНИЕ! При потвърждение на дори само един от трите симптома - разкривено лице, слабост в ръцете или нарушен говор:

Незабавно позвънете на телефон 112 и съобщете за инсулт, като посочете часът и мястото на инцидента! За подкрепа след инсулт е открит Национален телефон 0700 11 404, а повече подробности ще откриете на сайта stroke.bg