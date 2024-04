"Страната ни се нарежда на челна позиция в негативната статистика и по брой заболели на глава от населението и по смъртност". Това заяви в ефира на bTV Radio председателят на Асоциацията за инсулт и афазѝя инж. Дорина Добрева. "Например, през миналата година в страната са отчетени 745 случая на 100 000 жители. За сравнение в Европа средните равнища са между 45 и 85 случая. Но за да не звучим общо, предлагам да погледнем случаите в една западноевропейска страна, каквато е Ирландия, в която здравната система е обект на ожесточени критики през последните години. За миналата година там са регистрирани 115 случая на 100 000 жители. И за да не се спекулира с примера, нека погледнем статистиката в Словакия, която е с население от 5,8 милиона души и регистрират 129 случая на 100 000 жители. Това означава, че в България регистрираме почти 7 пъти повече случаи, отколкото в тези две страни!", подчерта Добрева.

Снимка: iStock

Тя отбеляза, че проблемът не е нов. "За подобна аномалия на инсулта на Балканите се алармира ежегодно в научните среди. Този проблем възниква още през 60-те години на миналия век и вече повече от половин столетие не намира решение! Търсения на причини има, но в последните години, като, че ли намаляха, защото е по-лесно да се неглижира един проблем, отколкото да се анализира. В страната има силна фрагментация на участниците в процеса инсулт. Продължават да липсват цели сектори от картината. Допреди няколко години нямахме дори пациентска организация, която да подкрепя огромното множество засегнати от инсулта българи. Липсват специфични участници например цял един сегмент организации, които да са ангажирани в организационна верига да анализират способностите и заложбите на индивида след инсулт и когато се налага да се направи промяна в професията му след инцидента, да се извърши нужното обучение и преквалификация, за да се възстанови в икономиката ни една иначе загубена трудова единица. В тази сложна картина нашата малка организация реши да постъпи както Барон Мюнхаузен и да предложим инструмент за излизане от тресавището, в което затъваме прогресивно", сподели инж. Добрева.

Асоциацията за инсулт и афазѝя (АИА), съвместно с Министерство на здравеопазването (МЗ) стартираха разпространението на Информационен бот във Вайбър, който ще помогне за справяне с инсулта в страната. Тази иновация за България и за първи път в рамките на Европа се разпространява напълно безплатно. Ботът предстои да бъде развит последователно, като амбицията е той да бъде истински полезен и пълноценен инструмент в борбата с инсулта.

"Инсултът е инцидент на запушване на кръвоносен съд в мозъка или кръвоизлив, който настъпва внезапно и пациента в това състояние е най-често безпомощен. Затова е много важно около него да има хора, които да могат да разпознаят успешно това състояние и да постъпят по правилния начин, за да дадат шанс за живот на пострадалия", припомни Дорина Добрева.

"Инфобот е джобен наръчник за инсулт. Това е форма на изкуствен интелект, която комуникира чрез предварително зададени менюта във вайбър. Инфобот не е доктор по медицина! Той няма да замести ролята на медицинския екип. Инфобот ще помогне на всеки, който го притежава и използва да постъпи правилно, като разбере, че настъпва в човека до него инсулт, направи съответната проста и бърза проверка и следва инструкциите на екрана за да предаде адекватна информация на служителите на тел. 112.

Това е първото предназначение на Инфобот. Той обаче предлага още полезна информация, като например кои са рисковите фактори, както и напътствия как да адаптираме начина си на живот, за да поставим под контрол основните рискови фактори. Наред с това, Инфобот може да ви помогне да измерите вашия индивидуален риск от инсулт в следващите 5 и 10 г. Също така той ще Ви предложи различни варианти за подкрепа след инсулт, в това число безплатни наръчници за преживелите инсулт, за техните близки и за болногледачите. Инфобот ще Ви насърчава непрекъснато да задълбочавате вашите познания, с множество линкове към разширена информация.

Важно е да отбележим, че цялото съдържание на Инфобот за инсулт е одобрено от Министерство на здравеопазването. Самият бот е напълно безплатен, не съдържа реклами и не събира потребителска информация! Можете да го откриете много лесно, написвайки на кирилица ключовата дума „инсулт“ в търсачката на Вайбър. Единственото, което Ви е нужно е да притежавате Вайбър на телефона си.

Апелът ни е към всеки, който ни слуша: Изтеглете и запазете Инфобот за инсулт в телефона си. Той може да Ви бъде полезен при инцидент, а съветите му могат да Ви помогнат да осигурите по-дълъг и качествен живот за Вас и Вашите близки. Споделете Инфобот с всички познати и приятели. Нека те направят същото!" Инфобот е достъпен чрез следните линкове и QR код: https://stroke.bg/asa-infobot

Снимка: iStock

На въпрос на bTV radio за манифеста на пациентски организации в България и Европа относно нуждата на здравни политики за оцелелите от инсулт и техните близки и болногледачи, инж. Добрева коментира в навечерието на избори "2 в 1" какво прокламира документа "ПРЕВЕНЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПОДКРЕПА: МАНИФЕСТ НА ОЦЕЛЕЛИТЕ ОТ ИНСУЛТ":

"По отношение на превенцията изследванията показват, че повече от 80% от инсултните случаи са били предотвратими. Затова настояваме за овладяване на основните рискови фактори, като например ранното диагностициране на диабет и хипертония и медикаментозното им контролиране, за избягване на последваща инвалидизация.

По отношение острата фаза (лечението на инсулта) – максимално концентриране върху разрешаването на 3 основни проблема:

Достъп до съвременно лечение (независимо от социалния статус и географското местоположение);

Съкращаване срока от инцидента до лечението на пациента;

Създаване на единна система за качество на предоставяните услуги.

Във връзка с периода след инсулт:

Вторична профилактика и недопускане на последващи инсулти;

Осъзнаване на интердисциплинарния характер на потребните грижи след инсулт и тяхното адекватно персонализирано предоставяне;

Достъп до рехабилитация, но и поддържаща (понякога до живот) терапия;

Разработване на обща европейска референтна рамка за качеството на грижите след инсулт;

Право на достоен живот след инсулт.

И накрая, но не на последно място повишаване на знанието ни за инсулта:

Увеличаване на финансирането за изследвания, пропорционално на значимостта на инсулта, като водеща причина за смъртност и инвалидизация (към момента едва 2 до 11% от средствата за изследвания в областта на рака съставляват изследователския бюджет за инсулт);

Насърчаване изследването на неразработвани научни области;

Събиране на по-качествени и по-значещи статистически данни в помощ както на изследванията, така и на предлаганите услуги и създаването на нова политика.

Нашият манифест отправяме както към кандидатите за европейския парламент, така и към техните колеги в България, защото исканията ни са универсалният минимум за осигуряване на качествена и бърза промяна.

На този етап се радваме, че срещаме разбиране на европейско равнище. В края на миналата година в Страсбург нашата асоциация бе част от инициатива за депозиране на сърдечно-съдовото здраве в дневния ред на следващата Европейска комисия. Тогава, на нашата инициатива се отзоваха всички български депутати, като някои от тях бяха особено ангажирани с темата. Това пролича в предизборните манифести на трите основни политически партии – на либералните движения “Renew Europe“, на Социалистите и Демократите S&D и Европейската народна партия „EPP”. В тях бяха застъпени здравните проблеми, в т.ч. сърдечно-съдовото здраве, като две от тях с изрични текстове поемат ясен ангажимент за осигуряване на финансова рамка за инвестиции в здравния сектор.

Тук е мястото да спомена, че Асоциацията за инсулт и афазѝя не чака промените да се случат. Ние работим активно, за да ги провокираме или за да ги задвижим", поясни инж. Добрева.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с председателя на Асоциацията за инсулт и афазия инж. Дорина Добрева, разположено в звуковия файл: