"Предстои ремонт около Паметника Левски". Това заяви в ефира на bTV Radio инж. Ангел Джоргов - зам.-кмет на София в направление „Обществено строителство“. "Планираме да го осъществим, когато се събират повече празници през май и трафикът е по-спокоен", добави той.

Стартира изграждането на пробива на бул. “Филип Кутев“. Това е изцяло нов участък от булеварда от кръстовището с ул. “Сребърна“ до бул. “Симеоновско шосе“ и бул. “Г. М. Димитров“. Строителството му започна днес, 4 април, след като бе изпълнено разширението от ул. „Атанас Дуков“ до ул. „Сребърна“ заедно с корекция на река Драгалевска.

„Филип Кутев“ принадлежи към първостепенната улична мрежа, изграждането на пробива е част от третия градски ринг и заедно с бул. „Тодор Каблешков“ осигурява връзката между бул. „България“ и бул. „Симеоновско шосе“. Пробивът на булеварда е заложен в програмата на кмета на София Йорданка Фандъкова.

„Запазваме разделителна ивица за изграждане на трамвайна линия", уточни инж. Ангел Джоргов. "Новият участък от булеварда е с дължина около 1.2 км, ще бъде с две платна за движение по 10.50 м, с по три ленти в посока и два тротоара с ширина от 5 м., като е предвидена и велоалея по тротоара", допълва той. По думите му, стойността на проекта е 22 млн.лв. и ще се изгражда в рамките на 5 месеца при подходящи атмосферни условия. На местата на пешеходните пресичания ще се изпълнят тактилни ленти за осигуряване на достъпна среда.

Изграждането на „Филип Кутев“ е от изключителна важност за подобряване на транспортната комуникация между южните квартали на София. С реализацията на новото трасе ще се постигне и пренасочване на транзитното движение от централната част на града, намаляване на трафика, както и намаляване на замърсяването на въздуха.

"Остава ни да решим казуса само с два частни имота по разширението на бул. „Т. Каблешков“, каза още Джоргов.

Продължават и ремонтите в централната градска част около Храм-паметника „Св.Ал.Невски“. Подмяната на тротоарни настилки и пътни участъци е възможно да възпрепятстват достъпа на граждани за Великденското служение. "Надяваме се да сме готови за тържествата за 6 май, тъй като се провеждат около Паметника на Незнайния войн. Там работим по тротарната настилка", посочи още инж.Джоргов.

Столичният зам.кмет открои множество проекти, които предстоят в София. Сред тях е и реконструкцията на трамваен релсов път по ул. “104“ в кв. “Обеля“. "В този квартал ще бъдат пуснати нови нископодови трамваи, което ще помогне на трудноподвижните граждани", смята инж. Джоргов.

Сред улиците, които предстои да бъдат ремонтирани, са "Народно хоро" и "Народен герой" в район "Овча купел", "Кукуш" в район "Илинден", пътни участъци в близост до зала "Фестивална", "Кръстова вада" и др. Чуйте подробностите от интервюто на Георги Митов с инж. Ангел Джоргов - зам.-кмет на София в направление „Обществено строителство“, разположено в звуковия файл под главната снимка: