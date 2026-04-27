Остров Ливингстън е сред най-търсените локации от радиолюбителите от цял свят. След близо 19 години радиомълчание, българската база на Антарктида с позивния знак LZ0A се завърна в ефира, благодарение на инж. Ивайло Начев от Техническия университет в София. Тази година той за втори път беше част от експедицията, заради работата си по научен проект, и същевременно успя да възстанови радиовръзката, която е била използвана до 2007-ма, преди навлизането на сателитните телефони и интернет.

„Тогава не само е била основният метод за връзка със света, но и радистът, който тогава е бил истински радист с много тежка задача, не е осъществявал само връзката между базата и близките на антарктиците, но е имал изключително важната задача да приеме с радиостанцията прогнозата за времето, което е било определящо за логистиката на работа на терен на територията на базата. Имал е важната задача да контактува с логистици и спедитори в Южна Америка, както и с преминаващи кораби и съседни бази.“, обясни инж. Начев, който е главен асистент във Факултета по телекомуникации към ТУ-София и ръководи университетския радиоклуб, който е бил изключително важно място за връзка на членовете на експедициите с техните близки.

„Един от основните радисти- Йордан Янков, известен като Данчо Радиста, е бил и член на нашия радиоклуб, доколкото ми е известно и поради материалната база на радиоклуба ни в Техническия университет, той е бил изключително подходящо място за осъществяване на връзките между Ливингстън и България, тъй като има особености на разпространение на тези радиовълни в любителските обхвати и не може във всеки период на денонощието да се направи връзка. Има времеви отрязъци в денонощието, подходящи за радиовръзка на такова голямо разстояние – или рано сутрин, или късно вечер, съответно тук поради часовата разлика е бил друг час, са се събирали в Техническия университет близките на антарктиците, около радиста на базата на антарктиците, и са имали прозорец от няколко минути до няколко часа, в зависимост от условията и да се чуят.“, каза още инж. Начев.

„По време на предишната експедиция – 33-тата отново бях участник, не бях планирал работа с радио, но антарктиците ми показаха старото радио, старите усилватели, старите антени, каквото е останало, опитах се да направя някаква връзка, неуспешно, поради липсата на подготовка, но тази година, когато разбрах, че ще пътувам, говорих с Христо Пимпирев, с Антарктическия институт, казах – искам да го направя това нещо регламентирано и те казаха – имаш пълна свобода да го направиш. Аз не им обещах нищо, защото не знаех дали ще се справя. Тук за България не е толкова сложно, винаги можеш отидеш да си купиш части, за да го направиш, но отивайки там, трябваше да подготвя апаратурата, антените, кабелите, усилватели, всичко. Хубавото е, че още първия ден, когато пристигнах, сглобих една проста жична антена, и още първия ден направих около 200 радиовръзки, което беше много хубаво изживяване за мен и разбрах, че тази година ще се получат нещата. От Техническия университет получих пълна подкрепа за инициативата ми, така че от края на декември до средата на февруари, осъществявах радиовръзки на различни режими и огромен интерес имаше от радиолюбители.“, обясни инж. Начев как е успял да възстанови радиовръзката. Той разказа и за някои от интересните хора, с които е разговарял:

„На различните режими на работа, на които работих, със 114 държави официално направих малко под 14 000 радиовръзки, като една от най-интересните радиовръзки беше с американец, който преди няколко години е ходил на круизна екскурзия на територията на Южните Шетландски острови, изключително интересно, ние радиолюбителите още си разменяме радиолюбителски картички и този радиолюбител ми прати картичка с писмо, преди няколко седмици я получих, със снимка как е стъпил на остров Дисепшън, и беше изключително интересно и емоционално цялото това нещо покрай тази връзка. Друга интересна връзка беше отново с американски радиолюбител, който е бил радист над преди 20 години на съседния остров Кинг Джордж.“, посочи инж. Начев.

На въпрос какво е усещането при развитието на модерните технологии да се използва радиовръзката, инж. Начев отговори: „Както един колега там каза – съживяваме историята, изключително приятно“.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева за работата на Антарктида, за научния проект, по който инж. Начев работи и за страстта към радиотехнологиите, можете да чуете на следващия звуков файл.