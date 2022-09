Днес 17 мерки за пътна безопасност набеляза властта. Това стана по време на днешното заседание на Държавно-обществената комисия за безопасност на движението. Четири месеца контролните органи ще правят акции за нарушение на пътя и ще контролират тежкотоварния трафик. Предстоят проверки на Пунктове за технически прегледи, 24-часови проверки на автобуси и камиони, като ще се спират и нощем. Същевременно ще се следи за колани на задните седалки и дали шофьорите спазват времето за почивка.

„Всички отговорни институции и неправителствения сектор се обединихме около конкретни мерки с по-спешен характер до края на годината. Те ще бъдат продължени и занапред, за да осигурим дадена степен на безопасност за движение по пътищата“, коментира в ефира на bTV Radio инж. Иван Петков от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. „Мерките, около които се обединиха институциите, са такива, които да се използват до края на годината без законодателни промени“, уточни той. Сред тях са засилването на контрола по пътищата, като се ограничи негативния ефект върху набелязани участъци от пътища, в които има точно определени нарушения и други модели на поведение, които се наблюдават навсякъде. Краткосрочните мерки за инфраструктурата са за подобряване на нивото на безопасност, като се минимизират последствията от произшествията, а на други места да се ограничи възможността за допускане на нарушения от водачите.

Снимка: iStock

Ползването на мобилни устройства по време на движение, което е забранено от Закона за движение по пътищата, е най-честата причина за разсейване по време на шофиране, която води до ПТП. „По-опасно е, когато отнемем погледа си от пътя и започнем да търсим информация или пишем в него…Във всеки момент на пътя 165 хил. човека ползват мобилното си устройство. Те нямат идея какво се случва на пътя пред тях… Ако е толкова важно, отбиваме от пътя и поглеждаме телефона. Във всички останали случаи, „пиши, когато стигнеш““, коментира инж. Петков.

По думите му, младите ползват повече мобилните устройства. То разсейва и пешеходците. Проблем е и с градския транспорт, като на оживени места хората си слагат слушалките и не чуват приближаващия трамвай, който е с предимство на пешеходната пътека.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с инж. Иван Петков от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, разположено в звуковия файл: