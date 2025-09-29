Младата българска изследователка инж. Любена Начева-Григорова разработва модел, който разпознава изображения с пожари и може да алармира в реално време с помощта на изкуствения интелект. Инж. Начева, която е асистент във Висшето училище по телекомуникации и пощи, разказа в ефира на bTV Radio за работата си.

„Искам да покажа възможността на съвременните информационни технологии, в частност изкуственият интелект, както и географските информационни системи и тяхното развитие, как могат да помогнат с изключително актуални теми като борбата с природните бедствия. През последните години все по-актуална става темата с горските пожари, както в Европа, така и на Балканския полуостров, да не говорим в България и идеята ми е да покажа тази възможност за реакция и помощ на човека.“, посочи инж. Любена Начева-Григорова.

„Моделът установява установява изображения на пожари с помощта на конволюционна невронна мрежа. Тя прави анализ на изображения, които могат да дойдат дори в реално време, говорим за сателитни изображения, прави анализ пиксел по пиксел и установява дали има наличие на пожар или няма. Това става чрез нейното обучение. Моделът е изключително точен, по време на изследването ми постигнах точност над 0,92%, което е доста висока точност, така че е доста адекватен в такива случаи“, каза още тя.

„В световен мащаб вече има подобни системи за автоматизирано известяване за пожари и точно това е целта на развитие на подобни модели – да алармират за възможно най-бърза и адекватна реакция от страна на човека“, обясни инж. Начева.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на следващия звуков файл.