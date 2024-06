През 2023г. са извършени 4225 проверки и са съставени 708 акта за установяване на административни нарушения. 253 акта на физически лица и 455 на юридически лица. От началото на 2024г. до 31 май са направени общо 2959 проверки, а съставените актове са 531 /251 на физически и 280 акта на юридически лица/. „Откритите строителни площадки са 1937 т.е по един и път и половина сме проверявали всеки обект. Тук попадат както финансираните от СО, а и такива от частни инвеститори“, заяви в ефира на bTV Radio началник отдел „Контрол на замърсяването от строителството“ инж. Николай Кючуков от Столичния инспекторат. По думите на експерта, има бум на строителството предимно на жилищни сгради в районите „Овча купел“, „Лозенец“, ВЕЦ „Симеоново“ под Околовръстното шосе на София, „Студентски“, „Възраждане“ и „Люлин“. Сред публичните обекти са проверявани изграждането на метрото, водният цикъл в Драгалевци и Банкя.

„Най-честото нарушение, която допускат фирмите-строители, е липсата на измиване на ходовата част на камионите. По този начин гумите им замърсяват прилежащите улици с кал“, алармира инж. Кючуков.

Актове са съставяни и за нарушения като липса на плътна строителна ограда, разпиляване на строителни отпадъци и материали и разполагане на съоръжения по тротоари без разрешение, запрашаване при извършване на разрушителни дейности и др. „Санкциите не са увеличени- за физически лица е от 300 до 1000лв., а за юридически – от 1000 до 50 000 лева“, припомни инж. Кючуков.

Проверките са част от ежедневната контролна дейност на екипите и основната им цел е да се предотврати замърсяване на околната среда и въздуха.

Снимка: Аз, репортерът

От 10 юни Столичният инспекторат започва миене на улични карета в София, като гражданите са длъжни да преместят автомобилите си от зоните за измиване. Според графика, който не се променя от метеорологичните условия, първият район в столицата, в който ще се осъществи акцията, е „Красно село“.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с инж. Николай Кючуков, началник-отдел "Контрол на замърсяването от строителство" в Столичен инспекторат, разположено в звуковия файл: