Ако има артист с изявено усещане за модерност във всичките й измерения, това е Ирина Флорин. Модерното прозира и в музиката й, с която тя безотказно продължава да присъства на българската сцена. „Магия" е заглавието на новия й проект, а Ирина си го подарява точно на рождената си дата - 5 февруари.

„Тази песен носи онези енергия и настроение, от които имаме нужда, за да посрещнем пролетта. Това е моето пожелание към всички за една магична година", споделя певицата. "Липсва ни воля за много неща", признава Ирина Флорин. "За мен естетиката в музиката е много важна", добави тя.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Ирина Флорин, разположено в звуковия файл:

Изненадата в авторския екип на „Магия" е Михаела Маринова, която е автор на текста и на музиката, а към нея се присъединява продуцентът Ангел Проданов - Ачо, който също участва в композирането и създава аранжимента.

Освен с аудио, песента излиза с идейно лирик видео, режисирано от Васил Стефанов.

Феновете на Ирина Флорин за първи път ще имат възможност да чуят „Магия" на живо по време на предстоящите ѝ концерти в гр. Бургас (14 февруари) и гр. Сливен (15 февруари). Билети са вече в продажба.