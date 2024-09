„Винаги съм смятала, че близостта във всичките й форми е нещо много важно, дори не само между интимните партньори, дори в работата, когато си по-близо до един човек, ти познаваш повече от неговите проблеми, от радостите му, а пък в случая бих казала, че съм и по-близо до себе си с тази песен. „По-близо“ е хубав слоган за това как трябва да живеем.“ Това каза в интервю за bTV Radio певицата Ирина Флорин, която представи новата си песен „По-близо“.

За работата й по текста на песента с Дара Екимова и Ваня Щерева, за екипа, който стои зад „По-близо“ и какво й предстои – цялото интервю с Ирина Флорин можете да чуете на звуковия файл:

Видеото към песента можете да глудате тук: