„Докога“ – песента, с която Ирина Флорин даде тон на албума си „В трето лице“ през 2001 г., днес оживява в нова версия. Не просто като ремикс, а като клубен манифест.

Зад новия прочит на парчето стои едно от най-утвърдените имена на електронната сцена у нас – Silver Ivanov. Той създава afro house версия, в която носталгията отстъпва място на настоящето. Освен с аудио, денс версията на „Докога“ излиза и с видеоклип, режисиран от Дуран Дуран. Специално участие него взимат моделите Angie Karaivanov, Гергана Карабойчева, Александър Диндев и Doeun Song.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ирина Флорин:

