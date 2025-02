„Топ модел“ разказва историята на мъж, влюбен в жена, която се опитва да балансира между любовта и кариерата, но песента разглежда и важни теми като славата, амбицията и емоционалните конфликти, които ги съпътстват.

„Разбира се, че красотата е едно от много важните неща, когато говорим за познанство с някого или взаимоотношения, човек почти винаги първо забелязва това, не можем да отричаме, че е важно, аз като личен вкус харесвам по-натуралната красота, тук по Балканите гледам, че се харесва и друг тип красота – малко по-направената с големите устни, силикони, всякакви корекции, аз не съм фен, но нека да си има за всеки по нещо.“, разказа Искрен Тончев-Iskrata за качествата, които могат да откраднат сърцето му, както се пее в песента.

„Бях много впечатлен и изненадан от професионализма на момичетата, личи си, че Жени Калканджиева ги строява, и Поли Дишкова, двете са много големи машини и покрай тях всички, които са в агенцията, определено видях колко бързо и ефикасно работят и колко си приемат работата на сериозно, не е просто както много хора си мислят – стоиш си красив, някой те снима и готово, има много неща, с които трябва да се съобразят и те се справиха много добре, бях много впечатлен.“, разказа певецът за снимките на видеото, в което участват модели от известна модна агенция.

„Сега съм направил около 20 песни за себе си, някои от тях миналата година, други в началото на тази, които предстои да пускам в следващите месеци, освен това работим с доста артисти аз и момчетата в Muze, нашата компания, която се занимава със всякакъв вид дейност, с много български артисти работим, сега подготвяме техни проекти, сега сме стартирали няколко нови изпълнители, които тепърва ще дебютират с песни, на 16-7 години, някои много талантливи, красиви, можещи, умни, много ме кефят!“,посочи музикантът на въпрос по какви други песни работи.

