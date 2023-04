Искрен Тончев-Искрата разказа пред bTV Radio за посланията в първия си мини албум „Красива опаковка“, който включва още 3 песни - „Цветя изхвърлени“, „Балерина“ и „Първи и последен“.

„Посланието може да се каже, че е доста сходно между тях, в тях съм разказал 4 свои истории от мои взаимоотношения, неща, които съм преживял и съм сметнал, че са много близки до преживявания на други хора, и според мен тези песни специално, понеже не разчитам на хитово звучене, тоест да е нещо атрактивно като тенденции и трендове, по-скоро съм разказал свои лични истории, така че в тези песни водят по-скоро те и текстовете“, разказа Искрата.

Според певеца се изисква смелост, за да може човек да пее за нещата, които е преживял“.

„Бих казал да, особено за доста интровертен човек като мен, макар че съм си избрал грешната професия за интровертен тип, в кръга на шегата, научил съм се вече по-свободно да се изразявам и всъщност аз намирам в творчеството и в песните начин да разказвам себе си, понеже по принцип не го правя и не обичам да споделям пред близки, пред приятели, пред никого и това ми е така едно пространство, в което мога да споделя нещо свое. Малко странно, че е споделяне пред всички, но пък е хубаво пространство, винаги мога да кажа – това е просто един творчески порив. Мога да се скрия някъде, ако реша“.

Иначе в живота, Искрата смята, че е важна не само красивата опаковка, а е ключово съдържанието: „И двете са важни, в най-добрия вариант и двете да са такива. Ще започна първо от втората си мисъл. В днешно време хората много се ориентират по външния вид на нещата, по презентацията, независимо за какво говорим – дали начинът, по който човек изглежда, дали е продукт, който да продаде, дали е идея, каквото и да е. Много е важно да изглежда презентативно, да хваща окото, да задържа вниманието, понеже сега сме в такива времена, в които сме обсипани с всякаква информация, с всякакви вариации на всичко и е трудно да си избираме, така че очите и визуалното е много силна част. Това е отговор 2. Отговор 1 е, че съдържанието е винаги ключово, не можем да разчитаме само на красивата опаковка“.

Цялото интервю с Искрен Тончев-Искрата пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.