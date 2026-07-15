Искрен и Кристина НЕ са гаджета в новото видео към летния шлагер “Лято е пак”. Двамата са на екзотичен бийч бар и плаж, танцуват бачата и са на сцената и показват близост. Всичко това са само кадри от филма.

Новата песен по музика и текст на Иван Беловски и аранжимент на Искрен Пецов е факт официално от 10.07 петък.

“Романът” продължава. След успеха на “Вълшебен цвят”, “Не мога без любов”, “Островът”, “Първата любов”, ремиксът на “Първата любов”, идва и “Лято е пак”. Поредният професионален допир на двамата обичани артисти. От създаването на песента до сега, тя събира очудващо много лайка, което дава заявка за приятно безгрижно, латино, салса, бачата парче.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Кристина Димитрова и Искрен Пецов:

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Видеото е дело на Искрен Пецов, който вече е яхнал вълната на лятото още от май месец.

Освен концертите по курортните градове и комплекси, Искрен яхва и любимия си кайт-сърф през свободните си “ветровити” дни.

Дуетната му половинка Кристина Димитрова също има срещи с любимата си публика, както и с красиви разходки из испанските плажове.