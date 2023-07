"Не се съмняваме по никакъв начин, че България изпълнява всички критерии и изисквания за членство и би трябвало да бъде отдавна част от Шенгенското пространство. Ще се опитаме да постигнем консенсус между всички по тази тема". Това заяви посланикът на Кралство Испания в България Н.Пр.Алехандро Поланко. Пред bTV Radio дипломатът очерта приоритетите на Испания по време на нейното Председателство на ЕС до края на 2023г. : "Важно е единството, реиндустриализацията. Много важно е опазването на околната среда и зелената идея, а така също и социалния дневен ред т.е да се доближат ползите от членството в Европейския съюз до всички негови граждани. Също така и туризмът е както наш приоритет на Испания, така и на България. Говорим за принос към БВП, който надхвърля 11 процента. В този смисъл, тази индустрия е много важна за двете страни".

Н.Пр.Алехандро Поланко откри фотоизложбата "Испания, по-близо" на столичния аеропорт, чието заглавие съответства на основния слоган на страната по време на европейското председателство "Европа, по-близо". Експозицията бе открита в присъствието на изпълнителният директор на Летище София Хесус Кабайеро, министърът на туризма Зарица Динкова и зам.-министърът на транспорта и съобщенията Анна Михнева-Натова.

"Тази изложба изразява волята ни да донесем една частица от Испания на Летище София. Така всички софиянци и българи, когато пътуват, могат да видят до каква степен Испания предлага всякакви видове пейзажи – море, планина, паметници, зеленина, пустиня, дюни. С тази изложба те ще имат намерението да ни посетят през това лято или в други случаи" , отбеляза Поланко. "Преди пандемията имахме повече от 130 -160 хиляди посетители от България. Сега се опитваме да възстановим този брой. Показателно е, че движението на хора между България и Испания през първите 6 месеца на годината, по данни на Летище София, е надхвърлило 250 000 души", подчерта испанският посланик.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с посланика на Кралство Испания в България Н.Пр.Алехандро Поланко, разположено в звуковия файл: