„Ние подкрепяме влизането на България и Румъния в Шенгенското пространство. Неколкократно сме го заявявали формално или не. Смятаме, че България отдавна е изпълнила изискванията, които са й поставени, за да влезе в Шенген". Това заяви в ефира на bTV Radio Н.Пр Алехандро Поланко - посланик на Кралство Испания в България. „Важно е не само за България, но и за Европейския съюз и като цяло за Европа, поради проблеми от стратегическо естество, възможно по-скоро двете страни да бъдат приети в Шенгенската зона. Надяваме се в края на нашето председателство да успеем да го постигнем", добави той. „Непрекъснато участваме в работните групи в Брюксел, като се опитваме да намерим пресечни точки на различните мнения. Позицията ни на председатели на Съвета на ЕС е координационна и посредническа", припомни дипломатът, чиято държава в момента е ротационен председател на Съвета на ЕС.

Според посланик Поланко, изводите от отминалата Неформална среща на лидерите от ЕС в Гранада, „ще бъдат изключително значими за бъдещото развитие. Както обикновено се случва в Европейския съюз, това не са заключения с незабавен оперативен характер. Със сигурност те ще дадат посока не само на дебатите, но и на решенията до края на Испанското председателство, както и последващото Белгийско председателство и до края на мандата на Европейската комисия през 2024г. Тази комисия е заинтересована да намери решения по теми и въпроси, които се очакват". Посланикът на Испания очерта постигнатите приоритети, но и тези, които все още не са осъществени. „Надяваме се съществено да се подобрят икономическите цели на Съюза в многогодишната рамка. Преполовихме своето председателство, но ни остават три месеца, които са изключително важни", подчерта той.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Н.Пр Алехандро Поланко - посланик на Кралство Испания в България:

Като част от проявите в България по повод Испанското европредседателство, бе открита изложбата „България и Испания. 30 години заедно на Антарктида” на Летище София. „Тази година България вече има свой кораб. На една от снимките в изложбата се вижда как той влиза в пристанището на Картахена. Това не намали, а ускори сътрудничеството ни, защото позволява да съчетаваме още повече логистичните си дейности. Може би по ирония на съдбата или случайност в историята, през тази година българският полярен кораб успя да помогне на плавателен съд с испански учени, който беше изпаднал в затруднено положение, което застрашава живота им. Те са били спасени, като са качени на военния български научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“. Ситуацията не е странна, имайки предвид суровите климатични условия на Антарктида. Това доказва още веднъж колко ползотворно може да бъде нашето взаимно сътрудничество", счита испанският посланик у нас.

Сред предстоящите събития в България във връзка с председателството на Съвета на ЕС, са концерт авторитетния български пианист Людмил Ангелов, кинематографски проект в кино-литуратурния фестивал „Синелибри“. "Две много красиви изложби сме подготвили – едната е свързана с испанските пейзажи, които ще разположим в центъра на София, а втората ще бъде със снимки – съвместно с Държавна агенция „Архиви“, Министерството на външните работи и БТА по повод 30 години от приятелските ни връзки в рамките на НАТО и ЕС", каза още Н.Пр. Алехандро Поланко.