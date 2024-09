На 23.09.2024г. в клуб Mixtape 5 - side B в София /подлеза на Моста на влюбените зад НДК/ АЕГОНИЯ ще разкаже една различна фентъзи метъл приказка, в която приключения и музика изграждат нова артистична реалност чрез жестова интерпретация. "Сравнително малко от нас - чуващите - знаят, че за хората с различни степени на увреден слух музиката е достъпно изкуство, което те възприемат и чрез други сетива. И че са изключително емоционална и позитивна публика. Чрез историите от земите на АЕГОНИЯ екипът ни отправя своето послание за толерантност. А датата, която избрахме, е може би най-специалната в годината за тази кауза: Световният ден на хората с увреден слух и жестовия език", споделят организаторите.

Събитието е част от проекта на Кръстина Денчева и Силвана Павлова под мотото “Приказка в музика и жест”, чиято цел е въвеждането на жестовата интерпретация в музикално - сценичните изкуства в България.