Кои са заветите на Съединението и помним ли ги днес? Чуйте повече в интервюто на Георги Митов с доц. д-р Стефан Шивачев – историк и преподавател в АМТИИ "проф. Асен Диамандиев", дългогодишен директор на Регионалния исторически музей в Пловдив, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Вижте някои от предстоящите празнични събития в София, Пловдив и Пазарджик:

Столичната община организира тържествено събитие за отбелязване на 139-ата годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Церемонията ще се състои на 6 септември (петък) от 11.00 ч. пред мавзолея костница на княз Александър І Батенберг на бул. "Васил Левски" №81.

В програмата за празничното честване ще участват Националната гвардейска част, вокална формация "Български гласове" с диригент Йосиф Герджиков и актрисата Силвия Лулчева. Слово ще произнесе доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция "Архиви".

Националният военноисторически музей отваря врати с обновена визия и специален показ за Деня на Съединението. Музеят ще работи с обичайното си работно време и входни такси, специално за своята публика Музеят ще покаже знамето, под чиито дипли на 6 септември 1885 г. майор Данаил Николаев повежда подчинените му войски към центъра на Пловдив. То е трибагреник с лъв, приготвено е за Източнорумелийската милиция, но не е използвано заради статута на Областта. Именно това знаме войниците на майор Николаев целуват преди да тръгнат, а думите върху него „Съединение или смърт“ ни пренасят в онези героични дни, когато общественият и човешкият живот се осмислят с категориите на националните идеали.

Наред с тази светиня посетителите ще имат възможността да разгледат униформи и снаряжение на войници от Българската войска и Източнорумелийската милиция, както и вещи на участници в Съединението.

Сред тях са униформи, оръжие, отличия и лични вещи на княз Александър I, офицерска шашка на майор Данаил Николаев, отличия, калпак и грамота на майор Райчо Николов, отличия на капитан Коста Паница, оръжие на участници в Чирпанската, Голямоконрската и Станимашката чета и редица други ценности, които разказват истории с различен поглед към събитията отпреди 139 г.

В навечерието на 6 септември, когато отбелязваме 139 години от Съединението на България, в сградата на Регионален исторически музей – Пазарджик, пл. „Константин Величков“ №15, ще бъде експонирана изложбата на Регионален исторически музей – Пловдив „Съхранената памет за Съединението“.

Двадесет илюстративни табла представят в резюме паметта за Съединението, съхранявана в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции. Мобилната постерна изложба е редуциран вариант на националната изложба, посветена на 130 години от Съединението и експонирана през 2015 г. в Регионален исторически музей – Пловдив, в която със свои експонати участваха редица музеи, държавни архиви и библиотеки от столицата и страната, между които и РИМ – Пазарджик. Мобилната изложба „Съхранената памет за Съединението от 1885 г.“ ще бъде представена в Регионален исторически музей – Пазарджик. Тя може да бъде разгледана в периода от 6 до 30 септември 2024 г.

Изложбата „Сандро – Княз Александър фон Батенберг. Една европейска съдба“ ще бъде открита на 6 септември от 19:45 в Регионален исторически музей – Пловдив съвместно с фондация „Ценности”. Откриването е част от програмата за честването на 139-та годишнина от Съединението на България и Празник на град Пловдив.