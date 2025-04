Класикът на италианската музика AL BANO и любимец на няколко поколения меломани ще изнесе концерт в зала 1 на НДК на 10 май 2025 година.

Изпълнител със световна слава, множество награди, осем платинени и двадесет и шест златни плочи, хитове като „Sharazan“, „Felicità“, „Nostaglia canaglia“, „È la mia vita“, „Nel sole“, „Liberta“, „Ci sarà" и много други, филмов деец и производител на вино. Това е AL BANO.

Билети за концерта ще се продават онлайн и в мрежата на http://xn--ventim-2of.bg/ Някои от местата, от които могат да бъдат закупени са: книжарници Ориндж, бензиностанции OMV, магазини На тъмно, Office 1 Superstore, Технополис и касите на Български Пощи.

Звездният път на AL BANO започва през 1967 година, когато постига първият си голям успех с песента Nel sole. Седем инчовата плоча поставя рекорд с продадените един милион и триста хиляди копия, а същата година Al Bano участва в италианското турне на Ролинг Стоунс. През годините освен успешния дует с Ромина Пауър, работи с Монсерат Кабайе, Пако Де Лусия, Пласидо Доминго и Хосе Карерас, и много други именити артисти. Пее няколко пъти за Негово Светейшество Йоан Павел II, носител е на награди от редица фестивали и музикални форуми, носител на почетни награди, посланик на ООН срещу наркотиците, сценарист, режисьор, продуцент и актьор. Животът и кариерата му са разказани в автобиографиите "Това е моят живот" и "С музика в сърцето ми": книги, които стават бестселъри за няколко месеца след издаването им.

Преживейте емоциите и си подарите много настроение с вечните хитове на AL BANO в събота, 10 май, зала 1 на НДК с начало в 20.00 часа!

Деца до 6 годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на място. Деца от 7 до 16 годишна възраст ползват 50% намаление.

Всички лица до 18 годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: (https://securitysks.com/?page_id=734).

Организатор на концерта е BGTSC

