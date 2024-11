Bulgaria Wants You ще организира най-мащабния форум за българи в чужбина и в Италия. На 7 декември в Бергамо „Кариера и живот – защо в България?“ ще се проведе в Centro Congressi Giovanni XXIII, а достъпът на посетителите до събитието е напълно безплатен след регистрация в сайта на платформата.

„Основната ни цел е България да бъде страна, в която младите хора искат да остават, а хората, живеещи и работещи зад граница, да се връщат. Тук да е мястото за тяхната успешна реализация. Тук да е мястото, в което те могат да създават дом и кариера, да изкарват своите доходи и да допринасят за развитието на нашата държава.“ – споделя съоснователят на Bulgaria Wants You Андрей Арнаудов.

Форумът „Кариера и живот – защо в България?“ включва кариерна и лекционна част. Десетки компании разговарят лично с посетителите на събитието и им предлагат конкретни кариерни предложения, а по време на лекционна част хората могат да чуят вдъхновяващите истории на популярни българи, както и на успешни предприемачи, избрали родината. Ивет Лалова, Димитър Маринов, Лео Бианки и д-р Мирослав Ненков са първите лектори, които са официално обявени.

Очакват се над 1000 българи, живеещи зад граница. Традиционно това са мотивирани млади хора, често завършили своето образование в чужбина, но с желание да се върнат и да се развиват в България.

„Това е поредното събитие в Европа, което Платформата организира и вече може да потвърдим, че държавните институции отново ще се включат наравно с компаниите от частния сектор.“ – разкриват организаторите и добавят – „Промяната на държавата обаче започва от промяната на всеки един от нас. Когато започне промяната в мисленето, да мислим какво можем да дадем, а не да вземем, тогава ще започне и промяната в държавата. По-важното е обаче, че промяната вече е факт в бизнеса. Той знае, че има нужди от кадри и човешки ресурси и инвестира в тях.“

Повече информация относно предстоящото събитие и безплатна регистрация може да направите тук: https://bulgariawantsyou.com/events/bergamo-2024

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Александър Нуцов - Директор „Политики и стратегическо планиране" в BESCO - Българската предприемаческа асоциация: