Детският отдел „Библиотечко“ на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ в Русе беше сред отличените тази година с награда „Рицар на книгата“ в инициативата „Походът на книгите“ на Асоциация „Българска книга“.

„Разбира се, ние приемаме наградата с много голяма благодарност и вълнение, тъй като това е доказателство за нашата работа, която ние с много любов и труд сме постигнали. Това е награда за целия екип на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и това е една голяма отговорност от сега нататък“, разказа пред bTV Radio библиотечният специалист Ива Цветкова.

„Походът на книгите“ е нещо като празник за нашите малки читатели, защото в него се включват лица, които те обичат, познават, възхищават се на тях и когато една известна личност се изправи пред тях и разкаже, че обича да чете и ги мотивира по техния начин. Например Теодор Цветков, който е поставил рекорд на Гинев и е тук от Русе, и е изключителен оратор, когато той говори за книгите, се чувстват увлечени в това. Те разбират, че четенето не е нещо случайно, четенето е един вид награда, нещо специално и те се чувстват специални, общувайки с тези личности. Ето един пресен пример от събота – при нас беше на гости голяма любимка на децата – Изи, Изабел Овчарова. Те бяха толкова щастливи, с блеснали очички бяха дошли, най-четящите ни деца, най-възпитани, умни, добри и активни читатели.“, каза библиотечният специалист Грета Цуфелде.

Библиотечни специалисти влизат в ролята на аниматори и играят различни роли, за да успеят да покажат по най-добрия начин света на книгите. Най-малкият записан читател в детския отдел е бебе на 13 дни. За събитията, които организират, Нощта на Андерсен, Денят на Хари Потър и как успяват да привлекат интереса на децата към магията на четенето – чуйте цялото интервю с Ива Цветкова и Грета Цуфелде в ефира на bTV Radio на следващия звуков файл.