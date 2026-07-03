„Генералният проблем в системата е липсата на подготвени кадри“. Нормативната уредба в спешната медицинска помощ не изглежда добре на хартия – има много пропуски, празноти, неясноти по компетентностите на отделните екипи на всички нива“. Това заяви пред bTV Radio Ива Пехливанска- председател на УС на Съюз на парамедиците в България и адвокат по медицинско право.

„Втората стъпка след приемането на стандарта е осъществяването на контрол и механизми за спазване на тези минимални изисквания за обучение на парамедиците. От 2014г. то се извършва в центрове за професионално обучение и колежи“, пояснява тя.

„В центровете за спешна медицинска помощ под управлението на МЗ нямат ясна структура за включването на парамедиците по щатове. Обявени са много свободни места, а дефицитът нараства с 20 процента. Министерството не полага грижи да се интегрират парамедиците в системата“, категорична е Пехливанска.

„Вече имаме стандарта, така че ще бъдат добре обучени тези кадри. Професията е привлекателна през последните 2-3 години и има приложения в много сфери – в спешна помощ, структурите на МВР, формирования при бедствия, аварии и катастрофи и военни“, подчерта тя.

„Срещаме огромна емпатия у населението. Въпросът е, че трябва да има повишаване на здравната култура. Стартирахме обучение на населението за първа помощ“, счита Пехливанска. „От институциите очакваме да бъде направено по-бързо стратегията за реформа в спешна медицинска помощ, защото тя не може да функционира по този начин. Нивото се влошава всяка година. Това е най-рисковата и първоопределяща медицинска грижа, която предопределя изхода на живота и здравето на всеки един от нас“, призовава тя.

„Тъй като населението се увеличава тройно или четворно по Южното Черноморие, има голям проблем с недостига на медицински екипи в спешна помощ. Обслужват се големи райони, а екипите са по 2-3“, подчерта Пехливанска. „Колегите работят в нечовешки условия. В Бургас имаме над 30 парамедици, които работят в ЦСМП и самостоятелно, и в екип“, алармира тя.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с председателя на УС на Съюз на парамедиците в България Ива Пехливанска: