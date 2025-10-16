Тази история започва от чугунолеярен завод във Враца, за да достигне до създаването на компания за технологични решения в дигиталното здравеопазване. Ивайло Иванов е съосновател на компанията, коато разработва софтуер в сферата на здравеопазването, клиничните проучвания и фармацията, и работи с клиенти в държави като Съединените щати, Великобритания, Швейцария, Германия. Определят го като технологичен гуру и човек, който е истинска енциклопедия на българския IT бранш.

"Първата ми среща с компютъра беше в ЧЛК "Веслец"-Враца- комбинат, който преработва чугун, който беше едно от големите предприятия по комунистическо време в България. Може би с над 5000 работници. Майка ми тогава работеше в администрацията и аз отвреме навреме след училище понеже оставах сам, и отивах при нея да изчакам да свърши работа. те имаха голяма зала с жени, които работеха като изчислителки на големи калкулатори, стари ЕЛКА. В един момент в единия от ъглите на стаята се появиха 2 компютъра "Правец", които стояха изключени, защото никой не знаеше как се работи на тях. Тогава в предприятието имаше хора, които се занивамаха професионално, които разбират. Някой донесе дискети с игри на тези компютри и ми показаха как да ги пускам." Това си спомня Ивайло Иванов за първия си досег до компютрите.

След време започва да пише малки програми. Иска да разбере как работи всичко и така започва интересът му към програмирането. От 11-12 годишен имал усещането, че това е неговото нещо. В ефира на bTV Radio той разказа за старта на бизнеса и как се променя през годините.

"България през последните повече от 20 години е дигитален център, и то много сериозен, има изключително много талантливи хора в България, изключително силна IT-индустрия. Във връзка въобще със здравеопазването и този профил, за да може поне според нас като компания и според нашата визия, за да може този сектор да расте и да се развива, той трябва да се профилира. И ако може да се профилира в нещо, което е обществено полезно и наистина носи много добавена стойност на обществото, това е най-добрият вариант, който ние бихме си представили. Затова ние се опитваме да прокараме пътя, да направим първоначалните стъпки да заразим повече хора да мислят по този начин, защото на фона на световния пазар и тази реалност, която имаме в момента в IT с навлизането на изкуствения интелект, на огромната конкуренция от страна на дестинации като Индия, Филипините и въобще много по-големи държави от нас с много по-голям брой софтуерни специалисти, ние трябва да намерим нашето място и смятаме, че здравеопазването е много добра ниша, която може да се използва тук.", обясни Ивайло Иванов за възможностите страната ни да се превърне в най-големия дигитален здравен център в Европа.

"Ковид пандемията беше един катализатор за нас и доста ни помогна, защото точно преди ковид пандемията, 6 месеца преди това, нашата дейност беше доста по-широка, опитвахме се да правим софтуерни продукти в множество области, и нямахме специализация. Но всъщност горе-долу 6 месеца преди ковид пандемията имахме стратегическа вътрешна среща, главният извод от която направихме беше, че трябва да се профилираме като компания. Направихме анализ и установихме, че по-голямата част от софтуера, който правим е в областта на здравеопазването, което не беше търсено, беше по-скоро случано, отколкото конкретно търсена ниша, така че ние решихме - защо пък да не профилираме компанията, така ще бъде доста по-лесно нашите клиенти да ни разпознават, да можем да трупаме умения в конкретна област. Има множество плюсове такова профилиране. И буквално решихме, че се насочваме натам и 6 месеца по-късно излезе ковид пандемията, която показа колко голяма нужда има от дигитализация в здравеопазването, от дигитализация на процесите, начините на хората да работят дистанционно и това ни подейства като една ракета-носител, за да можем да се позиционираме добре в тази област.", разказа още той.

"Развитието на изкуствения интелект започва да влияе вече, все още не влияе толкова. През времето ще видим тепърва на всеки 3-4 месеца и повече може да се види видим ефект накъде вървят нещата. Специално изкуственият интелект, очакванията и летвата е изключително висока, цял свят се надпреварва да прави инвестиции в разработки в големи изчислителни центрове. Смятаме, че изкуственият интелект ще бъде още много дълго време инструмент в ръцете на хора, които умеят да го използват и за нас това е голям плюс, защото въпреки страховитите съобщения как има загуба на работни места и ще има стагнация в много сектори, продуктивността, която може да се получи, особено в държави като нашата, които нямат много човешка сила и в IT сектора и в множество други сектори, ако успеем да използваме изкуствения интелект по правилния начин, всеки един от нас може да се клонира по 10, по 100 и по този начин наистина да бъдем конкурентни, така че не мисля, че трябва да ни е страх от него, по-скоро да приемем, че е един инструмент, който можем да използваме и да качим няколко стъпала буквално с един скок.", посочи Ивайло Иванов за влиянието на изкуствения интелект върху тяхната сфера.

На въпрос дали е мислил да пренесе бизнеса в чужбина, той отговори: "Много пъти са ми минавали такива мисли през главата, но ние като компания и организация сме много свързани с България. Тук има достатъчно талант, достатъчно възможности и можем да покажем на света, че България има не по-лоши специалисти от която и да е друга държава. Смятаме, че това все повече успява да се види, има много успешни български компании и не смятаме, че в българия е по-лошо от където и да е другаде. Въпросът е, че на нас самите ни отнема време да си повярваме и да погледнем нещата с други очи. Доста е лесно човек да мине на режим оплакване и да бъде нихилист, но в крайна сметка ако човек е постоянен, действа без да се разсейва от целия негативизъм, който ни залива от всякъде, нещата се получават. И аз лично не бих се отказал от България."

"Занимавайки се с бизнес, човек трябва да бъде много гъвкав, много креативен, защото средата се променя толкова бързо, че трябва да мислиш няколко крачки наред. Това е голяма школа. За да се занимава с бизнес, човек трябва да е особена порода, хем да може да поема рискове, хем да е консервативен в преценките си, което е доста странно може би, странна комбинация. Мислейки напред, трябва да имаш застраховки, буфери, планове, които могат и да се случат, могат и да не се случат. Всичко това е буквлно един фонов процес, който трябва да работи, дори когато човек спи", казва предприемачът.

За хората, които мечтаят за бързо забогатяване, той посочва: "Бих казал, че ако парите са цел, е много малко вероятно да успеят, парите са по-скоро страничен продукт от добре свършена работа и от любов към тази работа. Ако бих посъветвал някого е - да намери какво обича да прави, да го прави достатъчно дълго и мотивирано, и успехът ще дойде. парите ще ги има, усещането за успех ще го има. Ако човек е фокусиран в това да изкара възможно най-много пари, това не води до удовлетворение. И дори по някаква случайност да успее, това няма да е дългосрочно."

Цялото интервю с Ивайло Иванов пред водещата Надежда Василева можете да чуете на слудващия звуков файл.