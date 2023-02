„Това е една голяма трагедия в Турция, но и бедствие, което не може да бъде предупредено или предсказано. Единственото, което може да се направи, е да има превантивни дейности, по-здраво строителство, да се спазват нормите“, коментира в ефира на bTV Radio директорът на Столичния инспекторат Ивайло Иванов. По думите му, институцията „няма компетенции да се отзовава на природни бедствия“. Според Иванов, „сигналите трябва да се подават на телефон 112, тъй като там операторите са обучени и могат да съберат информацията и да насочат институцията, която ще реагира спешно“. „При нас поемаме сигнали от неспешен характер – нерегламентирано изгаряне на отпадъци, други проблеми с качеството на въздуха поддържане на чистота, отглеждане и грижа на домашни любимци и селскостопански животни. Ако получим сигнал, който не е от компетенцията ни, колегите в денонощния център ще го пренасочат към другата компетентна институция“, поясни директорът на Столичния инспекторат. През зимния период на тази година гражданите алармират по-често за заледяване и непочистени участъци, но липсват сигнали за ледени висулки.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с директора на Столичния инспекторат Ивайло Иванов, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

При вандалски действия в столичния квартал „Редута“ контейнери за битови отпадъци са разпръснати по пътното платно, което създава предпоставки за ПТП. „Колегите на терен заедно с фирмите с договор по почистване с общината патрулират непрекъснато. Когато забележим такава ситуация , ние се опитваме да реагираме“, коментира Иванов. „Ако гражданите забележат, че контейнерът е изместен на средата на пътното платно, да го преместят на безопасно място. Ако стане ПТП, не се знае какви ще бъдат последствията. Иначе това е задължение на фирмите за почистване, с които имаме договор“, добави той. Предвид дългогодишния си опит, бившият директор на СДВР и екс главен секретар на МВР, описа възможния профил на извършителите на деянието.“ Това са вандалски действия може би под въздействие на алкохол или други забранени субстанции. Най-вече млади хора го правят, прибирайки се от заведение. Те не осъзнават какво може да предизвикат действията им“.

Снимка: iStock

Ивайло Иванов припомни и условията за почистване на столицата. „Когато се изхвърлят едрогабаритните отпадъци, има графици с определени дни в сайта на Столичния инспекторат. Там се описва кога да бъдат изхвърлени и прибрани от фирмите за почистване. Изхвърлянето в нерегламентирани сметища става в тъмната част на денонощието, основно в крайните квартали, неособено населени. Психологията е такава, че получи ли се такова сметище, хората започват да изхвърлят там, дори и да е редовно почиствано“, заяви той. „Освен да осъществяваме контрол, трябва да възпитаваме гражданите. Те трябва да бъдат по-активни в подаването на сигнали и да бъдат непримирими, когато стават свидетели на такива неща. Честа гледка е контейнерите са полупразни, а около него има торбички с отпадъци“, каза още Иванов.

Във всеки момент на терен работят минимум 24 екипа на Столичния инспекторат. Въпреки усилията за зимно почистване в София, все още остават много хлъзгави участъци по тротоарите, пред жилищни блокове, офис сгради, подлези. „Собствениците и ползвателите на частните имоти трябва сами да организират почистването на прилежащите територии….Събраният сняг от тротоарите не трябва да се струпва около стволовете на дървета или растителност, да не се изхвърля на уличното платно, а да се събере на купчина в края на тротоара. Наше задължение е да съберем тези купчини. Фирмите и СО са задължени да почистят от сняг и лед около училища, детски градини, болници и поликлиники, социални домове и др, като тротоарите да са проходими при зимни условия“, подчерта Иванов. Той припомни, че санкциите са до 50лв. с фиш на място или акт за административно нарушение.

Снимка: Радослав Чолаков

Сигнали се подават на денонощния телефон на Столичния инспекторат -02 987 5555, по електронен път на сайта на Инспектората или на място в писмен вид.