Изследване на UBD Policy от ноември 2025 г. разкри, че нивата на фини прахови частици (ФПЧ2.5) и азотен диоксид (NO2) в София многократно надвишават препоръките на Световната здравна организация. Замърсяването с ФПЧ2.5 и NO2 повишава риска от развитие на белодробни и сърдечни заболявания, засяга нервната система и повишава риска от диабет и инсулт. Лошото качество на въздуха съкращава живота на всеки гражданин с 2 години и половина! Причините зад замърсяването са добре известни – трафик, битово отопление с твърди горива и индустриална дейност.

"За съжаление, има огромно замърсяване от автомобилите. 90 % от тях изхвърлят ФПЧ и УФПЧ в огромно количество заради системи за очистване", заяви пред bTV Radio Ивайло Попов- експерт от Сдружение "За Земята". "В България годишните технически прегледи по нормативна уредба не измерват ФПЧ и азотни оксиди. При ФПЧ и УФПЧ за дизелови автомобили не се измерват коректно", посочи той.

"Нискоемисионните зони показват минимално подобрение от 10% за 3 месеца на действие. Голяма част от автомобилите, които измерихме, може да влизат в центъра на града. Ефектът е, че ги спираме да се движат, но общината е безсилна за този проблем, а всичко е в ръцете на държавата", твърди Попов. По думите му, трябва да се използват други тестове, които се регламентират по административен път.

В края на февруари 2026 г. екип от водещи чуждестранни експерти направи практически измервания със специална апаратура на ауспусите на колите в движение в София. Екипът е воден от директора на Изпълнителната агенция по околна среда в Германия д-р Аксел Фридрих. „Освен от Германия, имаше и представител от Румъния“, подчерта Ивайло Попов. Експертът съветва: «Проверете автомобилите си и изисквайте правилната проверка!»

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ивайло Попов- експерт от Сдружение "За Земята":