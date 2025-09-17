Гост на рубриката на bTV Radio „Господари на добрия вкус“ бе шеф Ивайло Спасов, който спечели MasterChef през 2020 г. Преди да започне да готви професионално животът му е отдаден на хуманитарните науки, магистратурата по социология и създаването на журналистически тестове и текстове за реклама. Всичко това днес му изглежда ужасно... скучно. Успява да направи успешен бизнес от уличната храна. „Това е най-достъпната храна, която ядат и богатите, и бедните, храна, която може да бъде разбрана от повече хора.“, каза шеф Спасов пред шеф Николай Немигенчев.



Според него ключът към здравословното хранене на децата е у техните родители. „Ясно е, че едно дете, че избере пърженото пиле пред супата, която за него е гадна.“, допълни той и сподели, че си е обещал да готви на голямото си дете, което е второкласник, за да възпита вкуса му към здравословната и качествената храна.



Съветът на шеф Спасов е децата да ядат повече месо, свежи зеленчуци и туршии.

- Защо уличната храна се яде бързо, но се приготвя бавно?

- Лесно ли е да отвориш ресторант?

- Кои са митовете и истините за хранителната добавка натриевият глутамат?

Отговорите на всички тези въпроси ще откриете в интервюто на шеф Никола Немигенчев с шеф Ивайло Спасов:



Рецептата на шеф Ивайло Спасов за спанак с ориз:

Задушавате целина, лук и чесън и сипвате ориза. Приготвяте бульон със сушени манатарки и го добавяте към ориза. Едва накрая слагате спанака, за да е свеж и вкусен. Може да се добавят масло и пармезан и дори месо.