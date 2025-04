Традиционното изложение MOTO EXPO 2025 ще се състои от 11 до 14 април 2025 г. в зала “Арена 8888 София”. То се организира от Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП), съвместно с утвърдения си дългогодишен партньор “Експо Тим” ООД.

MOTO EXPO 2025 се очертава да бъде най-голямото събитие в България за моторизирани дву-, три- и четириколесни превозни средства, на което ще се представят премиерите на световни марки, новостите от производителите в мотоциклетната индустрия, както и последно поколение иновативни технологии и др.

Снимка: X-Twitter

Запазено място на изложението имат и производителите и търговците на екипировки, аксесоари, масла, резервни части и др. и възможността за закупуване на облекло, аксесоари и компоненти, предлагани на място.

Може да се забавлявате и участвате в различни организирани шоу програми, като: професионални стънт изпълнители, демонстрации на мотоциклетни трикове, много награди и изненади. Основната съставка е споделянето на страстта към мотоциклетизма, която ще откриете точно на Moto Expo на най-високи нива.

Снимка: X-Twitter

“За първи път ще има и професионално организирано придвижване с мотори ТЕСТ РАЙД в София, които ще бъдат ескортирани в града", сподели Ивайло Жеглов от организационния екип. "Всеки посетител ще може да спечели избрания мотор или ваучер за мотоциклет до 10 хил.лева", добави той. "Предвидили сме рекорден брой премиери на водещи марки мотоциклети", каза още Жеглов.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ивайло Жеглов от "Експо Тим":

Your browser does not support the audio element.

Очаква Ви вълнуваща среща с новите авангардни идеи на производители, дизайнери и конструктори на утвърдени световни марки. Ще има много фирми с екипировки, аксесоари, масла, резервни части и др. За посетителите БЕЗПЛАТЕН паркинг През уикенда ще може да видите “Глобуса на смъртта“ от Цирк Колозеум и стънт шоу. За всички дошли на изложението ще има и допълнителни забавления, хранителна зона и др.

Снимка: X-Twitter

Да обичаш природата и да се грижиш за нея не е просто модерна тенденция. Това вече e задължение за всеки мислещ потребител. Особено, когато иска да си промени начина на придвижване в града. Електрическите скутери, мотопеди и мотоциклети не само намаляват отделяните вредни емисии, но и пестят пари. Две фирми ще покажат на изложението Moto Expo 2025 интересни електрически модели. Те са подходящи и за бизнес, и за удоволствие, и най-вече за придвижване в градовете без вредни емисии.

Снимка: Getty Images

Заповядайте от 11 до 14 април 2025 г.

зала „АРЕНА 8888 СОФИЯ’’ - гр. София.

Работно време:

11-13 април 2025: от 10.00 до 19.30 часа

14 април 2025: от 10.00 до 15.00 часа

Билети онлайн с отстъпка до 1 април 2025 през платформите на EVENTIM.BG и в системата на https://grabo.bg/moto-expo-2025-05vvs