В края на април предстои откриването на мотоциклетно изложение - Moto Expo 2023! То ще отвори врати от 20 до 23 април 2023 г., на ново по-голямо и комуникативно място - зала “Арена София” /бивша “Арена Армеец”/.

След сериозния ръст на продажби на мотоциклети в България - почти 50% по данни на ААП и над 1500 продадени машини за изминалата година, става ясно, че мотоциклетите и двуколесните машини стават все популярни. От своя страна, вносителите им се стараят да покажат на българските фенове всичко най-ново в мотоциклетната индустрия. Затова се очакват повече от 30 премиери на мотоциклети и скутери, като всички са модели за 2023 г.

Тазгодишното Moto Expo 2023 отново се организира от Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП), съвместно с утвърдения си дългогодишен партньор “Експо Тим” ООД.

"Българинът все по-често избира двуколесен транспорт", сподели управителят на “Експо Тим” ООД Ивайло Жеглов. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с него, разположено в звуковия файл:

Повече от експонатите ще бъдат премиерни за България, като ще бъдат изложени и изцяло електрически мотоциклети и скутери. В зала Арена София” ще има щандове на вносители на всички големи световни производители на мотоциклети, АТV машини, скутери, мотопеди, велосипеди, тротинетки, аксесоари, масла и екипировки.

По време на миналогодишното издание на Moto Expo 2022, през щандовете на изложителите преминаха над 10 000 посетители. Сега, се очакват много повече, като се има предвид засиленият клиентски интерес към мотоциклетите и скутерите в България.

Снимка: Моtо Еxpo 2023

Неслучайно организаторите избраха ново място за Moto Expo 2023. Сега зала “Арена София” предоставя много по-голяма и леснодостъпна изложбена площ. За всички дошли на изложението ще има и допълнителни забавления, като детско училище, хранителна зона и др.

През уикенда – 22 и 23 април ще посетителите ще могат да се насладят на Стънт шоу – всеки ден от 11.00 ч, 13.00 ч., 15.00 ч. и 17.00 ч.

Другата атракция за зрителите е невероятно изживяване с „Глобуса на смъртта“ – от 12.00 ч, 14.00 ч. и 16.00 ч.

/При дъжд организаторите си запазват правото за промяна в програмата/

Залата разполага с паркинг от 700 места, който може да се ползва безплатно от посетителите.

Цени Билети :

Възрастни четвъртък - петък 15 лв

Възрастни събота - неделя 20 лв от 12 до 18 години 8 лв

Деца с придружител до 12 години - Безплатно

Хора с увреждания - Безплатно

Moto Expo 2023 ще очаква мотоциклетистите и фенове на двуколесния транспорт. Мястото и датите са зала “Арена София” /бивша “Арена Армеец”/ от 20 до 23 април, а вратите ще са отворени от 10.00 до 19.30 часа.