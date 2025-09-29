“Изкуственият интелект може да бъде полезен на един учител по няколко начина. Той може да бъде полезен в подготовката на уроците, за това да се направи план на урок, да има варианти на упражнения, в зависимост от това дали определено дете е по-напреднал или e по-назад.” Това каза в ефира на bTV Radio Иван Драганов от Институт Gate. “В същото време може да бъде изключително полезен и в намирането на допълнителни материали, които да се използват по време на час. Аз не виждам начин, по който изкуственият интелект да замени един учител. По-скоро би сменил начина, по който работи. Изкуственият интелект може да бъде полезен в административната част и подготовката, но пък в същото време това позволява на един учител да прекара повече време за креативни задачи, за работа с деца в екип, за различни допълнителни казуси, които да дискутират.”, допълни той. Цялото интервю с Иван Драганов може да чуете в прикачения звуков файл.

