Изкуственият интелект все по-често присъства в класната стая – от писането на домашни до подготовката за изпити. Според експерта по изкуствен интелект Иван Драганов самото използване на технологията не е проблем. По-сериозното предизвикателство е липсата на ясни правила как тя да бъде използвана така, че да развива, а не да заменя мисленето.

„Не е тревожно, че учениците използват технологии. Те вече са част от ежедневието, а и пазарът на труда изисква умения за работа с тях“, каза Драганов в интервю за bTV Radio.

Повод за разговора е съвместно проучване на БАСКОМ и МОН, което показва, че все повече ученици използват изкуствен интелект в обучението си.

По думите му истинският проблем не е разпространението на AI, а липсата на насоки за неговото използване.

„Най-притеснителното е, че няма регулаторна рамка или ясни насоки как да се използва технологията. Така рискуваме да научим учениците да ѝ се доверяват напълно, без да проверяват източниците и без да развиват критично мислене“, подчерта експертът.

Според него именно способността човек да поставя под съмнение получената информация ще бъде едно от най-важните умения в ерата на изкуствения интелект.

Драганов прави ясна разлика между това AI да бъде помощник и да се превърне в заместител на човешката мисъл.

Той дава пример с ученик, който трябва да напише есе.

„Правилният подход е първо сам да помислиш върху темата, да изградиш аргументите си, а след това да използваш изкуствения интелект като партньор, който да ти даде обратна връзка и идеи как текстът може да бъде подобрен“, обясни той.