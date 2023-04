Певецът Иван Иванов, известен от предаването „Гласът на България“, разказа пред bTV Radio за новата си песен „Твоят глас“.

„Вдъхновението е моята приятелка, която наистина съм й отдаден цялостно и наистина много я обичам, тя е може би най-голямата част от живота ми в момента и този глас, който винаги чувам и знам, че където и да отида, тя ще бъде там, дори и духом. Човек винаги се бори за любовта, дори и да не го осъзнава. Има случаи, когато – помня още баща ми казваше – дори да не търсиш любовта, тя ще те намери, и в двата случая пак ни намира, защото всеки намира половинката си“, разказва Иван.

„Това, което най-вече искам да кажа на хората е да обичат, без значение какви хора има около тях, да обичат винаги, защото любовта е наистина много силно оръжие – в добрия смисъл казано. Смятам, че когато обичаш, ти даваш от себе си, много важно е човек да дава от себе си, искам да покажа на хората, че няма невъзможни неща. Когато обичаш човека до себе си, ти се бориш за него, искаш да си до него и той да е до теб, така че в един момент се случва“, казва още певецът.

Участието си в „Гласът на България“ Иван определя като огромно предизвикателство: „Това беше нещо ново и се впуснах с идеята да срещна повече хора, и до днес съм благодарен за всички, които съм срещнал. Това, което мога да дам като съвет към всички музиканти е дерзайте, работете и се възползвайте от мига, защото „Гласът на България“ е кратък учител, който може да даде много“.

Цялото интервю с Иван Иванов можете да чуете на звуковия файл.

Песента можете да чуете тук: