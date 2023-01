„Хората не желаят да протестират, а искат да се премине към ефективни стачни действия т.е на работното място да не работиш или казано накратко, да спре градския транспорт“, заяви в ефира на bTV Radio Иван Кирилов- председател на Федерацията на транспортните работници към КТ „Подкрепа“. „По никакъв повод не искаме да се замесваме в политическа реторика. Дали има или няма избори, заплатите на работниците трябва да се вдигат системно и адекватно спрямо ръста на инфлация“, добави той. „Поискали сме 30 % увеличение на заплатите на 8000 работници в 4-те дружества - „Столичен автотранспорт", „Столичен електротранспорт", „Метрополитен" и Центъра за градска мобилност. Утре (24 януари) предстои среща на общината, работодателите и синдикатите“, подчерта Кирилов. Според него, професиите в обществения превоз не са привлекателни заради необходимостта от ръст на доходите на работещите и условията на труд, при които упражняват своите работни задължения. „Те са натоварени и нямат необходимите брой почивки, генерират извънреден труд и умора. Всички сме свидетели на трафика... През годините е упражнявано насилие върху ватмани и шофьори“, отбеляза Кирилов.

Снимка: btvnovinite.bg

По думите му, след 3-годишното споразумение със Столичната община за гарантиране на плавно увеличение на заплатите в сектора, до ново едва ли ще се стигне. „Тригодишното споразумение беше добра индикация и послание към работниците, че ще имат гарантиране на увеличение на доходите. Навлязохме в тежка ситуация- пандемия, война и инфлация и миналата година получените суми бяха крайно недостатъчни, за да задоволят потребностите им. Предпочитаме да не правим тригодишни споразумения, а година за година да се борим спрямо обстоятелствата за увеличение на възнагражденията на персонала. Предстои ни и влизане в Еврозоната, което ще наложи заплатите да бъдат в по-висок размер“, подчерта Иван Кирилов.

Лидерът на Федерацията на транспортните работници към КТ „Подкрепа“ поясни, че „от 2019г. държавата е дала на общината за градски транспорт 30 млн. лв. като компенсации за определени групи от обществото, но за сметка на това общината е дала 150 млн.лв. Тази пропорция трябва да се изравни“. С усилията на синдикалната организация през миналата година, заложените за обществен транспорт 15 млн.лв в държавния бюджет нараснаха след актуализацията на 74 млн.лв. „Надяваме се тази сума да остане в „новия“ стар бюджет. Общината трябва да се включи, като миналата година бяха заложени 164 млн.лв., които те трябва да се увеличат. При превозните документи също евентуално трябва да се вдигне сумата, която ще постъпи, за да се обезпечат дружествата. Те са задлъжнели към контрагенти, което затруднява бъдещата доставката на горива, на части. Все още Софийското метро дължи на МВР около 10 млн.лв. за охрана“, коментира Кирилов.

Снимка: Ладислав Цветков

Според него, се вложиха много средства за тикет системата, но има политически нотки да се върне старата система за продажба и проверка на превозни документи.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Иван Кирилов- председател на Федерацията на транспортните работници към КТ „Подкрепа“, разположено в звуковия файл: