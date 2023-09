Тази есен музикалното шоу „Гласът на България“ ще отбележи своето десето издание в ефира на bTV, а едни от най-актуалните и успешни звезди на музикалната сцена – Мария Илиева, DARA, Миро и Иван Лечев, ще бъдат членовете в обновения треньорски състав. „Кастингите на тъмно“, които стартират на 10 септември (неделя) от 20:00 ч., ще разкрият невероятни гласове и вълнуващите истории, които стоят зад тях. Битките между участниците ще са още по-напрегнати, а надпреварата между самите треньори ще бъде по-оспорвана от всякога. Победителят в музикалното риалити ще грабне наградата от 50 000 лева и титлата „Глас на България“.

„Нивото е смайващо високо. Има гласове, които доведоха до страшни битки между нас, треньорите, по време на кастингите на тъмно". Това заяви пред bTV Radio Иван Лечев броени часове преди премиерния епизод. „Липсват достатъчно мъжки гласове в българската поп музика. Количествено дамите превъзхождат джентълмените", смята Мастър Лечев.

Треньорът с най-голям опит в „Гласът на България“ разкри подробности около новостите в зрелищния музикален тв.формат. Супер блок бутон влиза ударно в десетия сезон на обичаното шоу. Всеки един от треньорите ще може да блокира друг, който вече се е обърнал на даден глас и го усеща като пряка конкуренция и най-сериозна заплаха. С натискането на Супер блок бутон блокираният треньор автоматично ще отпадне от надпреварата за привличане на дадения участник в своя отбор, към когото е заявил интерес и ще бъде обърнат обратно с гръб към сцената. В предишни сезони блок бутонът можеше да се натиска само преди треньорът да е натиснал своя червен бутон по време на изпълнението на даден участник.

Според Лечев, друга новост е, че при вокалните двубои всеки треньор, който се колебае в оценката си, ще може да спаси и двамата участници, но това предимство може да се използва еднократно. "Запазва се правото на кражба", уточни той.

„Гласът на България" е ракета-носител, но полетът е в ръцете на самите певци", счита легендарният музикант и треньор в шоуто с рекордните три победи зад гърба си. Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Иван Лечев, разположено в звуковия файл: