„От 12 май тръгва довеждащият транспорт в София". Това заяви в ефира на bTV Radio Иван Николов - директор на дирекция „Транспорт" в Столична община. С европейски средства са закупени 5 нископодови електрически автобуса, които ще бъдат на разположение на гражданите. Бусчетата ще се движат от кв. „Манастирски ливади -Изток“ през кв. „Манастирски ливади -Запад“, кв. „Павлово“ до трамвайно ухо „Бъкстон“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Иван Николов - директор на дирекция „Транспорт" в Столична община, разположено в звуковия файл:

По пътя си автобусът ще спира по част от основните спирки на градския транспорт в районите, с което ще създават удобни връзки за прекачване. По маршрута ще бъдат създадени и допълнителни точки за слизане/качване на пътници, които ще могат да се използват чрез заявка през специално разработеното приложение BusInn Light, или чрез индикация на шофьора.

Снимка: БГНЕС

Гражданите ще могат да заявят локацията си, като се определи точка, максимално близо до дома им, за да се качат на автобуса. За да се възползват от услугата за довеждащ транспорт, те могат да изчакат и на някое от 41 специално обозначени места за спиране.

Снимка: БГНЕС

„Засега довеждащият транспорт ще се движи само в работните дни. Първият бус тръгва в 6.07ч., а последният- в 22.50ч.", уточни Иван Николов. По думите му, пътуването ще се осъществява от гражданите със същите превозни документи, каквито и в останалата транспортна мрежа на София.

Снимка: Дирекция "Транспорт" на Столична община

Инициативата за довеждащ транспорт е по проект „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“. Следващ маршрут ще бъде разработен от Горна баня през Малинова долина до ВЕЦ „Симеоново“, разкри Николов.