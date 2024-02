„Сякаш повече слушам сърцето си и често е в разрез с разума“, разказа пред bTV Radio певецът Иван Радуловски, който представи новия си сингъл „Най-красивите зелени очи“. Сподели обаче, че сърцето не го е подвеждало.

„Дори да съм си мислел, че изборът на сърцето е бил грешен, може би е било трябвало да мина по този път, за да си науча уроците.“, смята певецът.

Текстът и музиката на песента „Най-красивите зелени очи“ са на самия Иван Радуловски.

„Сам си пиша истории и най-често са вдъхновени от някакви случки, които са ми се случили през живота и по някакъв начин като съм имал някаква мъка в сърцето, когато я излея на листа, сякаш ми олеква повече. И тази песен се появи след една такава случка с една моя голяма любов, просто имахме своите неразбирателства, въпреки че накрая се разделихме с добро, но някак си това го описвам и в песента, и в клипа, че бих направил всичко, за да я видя още веднъж.“, казва музикантът.

Според него човек трябва да се бори за любовта, когато вижда, че има смисъл, а не с лека ръка да казва – продължавам напред:

„Вярвам, че просто много е забързано ежедневието ни, напоследък поради големия избор на всичко сме забравили това, което примерно аз съм научен и от моите родители – като нещо се счупи, гледай да го оправиш – за да има смисъл.“

За видеото към песента Иван Радуловски разказа: „Като писах песента ми дойде идеята за този сценарий и през цялото време искат да го държа – от една страна поетичното, което съм написал в текста, от друга страна някакъв по-житейски урок – понеже често срещано явление напоследък е както споделих пред малко, хората да се подхлъзват по бързата слава, парите и лукса, което за мен не е на всяка цена и води до други проблеми и така измамното привличане към тези скъпоценни, златни, блестящи неща, не винаги е полезно за човек и смятам по-скоро, че е достойно да си вървиш по пътя и да преминаваш през предизвикателствата, да не ползваш „short cut“-и.“

„По време на сцените с колата спукахме гума, спря ни полиция, писаха ми фиш, понеже карах по „Цариградско шосе“ с 30 км, аз им обясних, че снимаме клип“, обясни певецът.

Къде са снимани сцените от затвора и още за перипетиите при подготовката на клипа – целия разговор с Иван Радуловски пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл:

Видеото можете да гледате тук: