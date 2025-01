„Песни за теб“ ще бъде заглавието на новия албум на Иван Радуловски, разкри певецът първо в ефира на bTV Radio.

„Албумът е готов, текат преговори а производство и разпространение и се надявам до средата на февруари да е и в продажба. Албумът ще се казва „Песни за теб“, 12 песни, в които смятам, че всеки може да разпознае себе си.“, сподели той.

„Хората наистина се припознават в творчеството ми, защото са тъжни, баладични песни, но аз вярвам, че тези песни много ни помагат да издрапаме по-нагоре, когато сме емоционално съкрушени. Аз вярвам, че една емоционална песен може ако ще да те разплаче, но да те замисли и да излезеш сам от дупката, но това е чудото и магията на музиката, защото тя ни свързва и ни помага. Вярвам, че хората виждат приятелско рамо в мое лице. Наскоро направихме 40 последователи във страницата ми, което е доста голям успех за мен и там казаха наистина и това – така го мисля – че, тези хора, които са дошли там и са ме последвали, са хора, които търсят някакъв пристан и подкрепа и се радвам, че мога да им я дам, въпреки че са тъжни песни. Това е концепцията на целия албум, който предстои да излезе – 12 песни, 11 от тях са баладични, тъжни, има различни емоции, любовта, разгледана от различни ъгли и се старая да разкоствам различни теми в текстовете си, да погледна 360 градуса – дали грешката е моя, дали е в отсрещния човек, винаги според мен за щастието си и нещастието си в една връзка са 50% отговорни двамата души. И 12-тата песен ще бъде – спокойно, всичко е наред, мотивираща.“ Това разказа още в ефира на bTV Radio Иван Радуловски.

„Смятам, че любовта винаги побеждава, когато е искрена, истинска, и се бориш за нея, в крайна сметка не е толкова трудно да обичаш и да бъдеш обичан, но наистина трябва да си честен. Винаги ще има трудности, но страхът, ревността – те са врагове на истината, на любовта и те са част от нас, но ако можем по някакъв начин да ги преодолеем, вярвам, че хубаво предстои. Трябва преди всичко да обичаме себе си, за да можем да обичаме някой друг и да можем да позволим друг да ни обича.“ , казва музикантът.

За създаването на песента „За да мога да обичам“ той сподели:

„Търсиш начин да си изразиш емоциите и по някакъв начин да ти олекне, когато имаш някаква болка в сърцето, някакви емоции. Ние – творците, текстописците и певците, както художниците, запълваме платното, или при нас както е белият лист, и така олеква, пък и оставя следа. Тази песен е родена от размишленията за любовта и загубата и докато пишех текста, непрекъснато си задавах въпроса защо правим различни неща за любовта, защо се борим, въпреки че понякога е трудно и отговорът е простичък – правим какви ли не неща, за да можем да обичаме.“

Певецът разказа и за страстта си към сноуборда и как му е помогнало карането в планината:

„Започнах да карам сноуборд преди 7 години, когато имах една голяма раздяла, която доста от песните, които слушате и в момента може би са плод и на тази връзка и приятелите ми подариха сноуборд. Аз тръгнах да се уча. Такива спортове децата е по-лесно да се учат, защото са по-безстрашни, аз постоянно на всяко падане си казвах – ей това е, сега си счупих нещо, как ще отида на работа, как ще ходя на участия, имаш един предпазител малко повече, който пък те прецаква, ако мога така да се изразя. Същото мисля, че е и с любовта, просто се впускаш и дори и да паднеш, знаеш, че ще станеш, трябва да си разумен в определени граници и постъпки, но в крайна сметка хубавите неща предстоят след поемане на определени рискове. Карането на сноуборд със сигурност ми помогна, и изобщо силата на планината, на чистия въздух, на това, че се справих с тази трудност, въпреки че падах. Може би едно от нещата, които доста ме мотивират, беше на едно от поредните ми падания през първия ден, едно малко детенце на 7-8 години спря до мен и пита – батко, добре ли си? Което ме зарадва, все пак в планината всички трябва да си помагаме, понеже е опасно място, не е място за подигравки, и си казах – щом този малкият може и аз ще успея и така ме надъха. Много съм щастлив, че поемам различни предизвикателства, защото после душата ти се усмихва.“

Цялото интервю с Иван Радуловски пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.