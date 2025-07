Ивелина Колаксъзова-IVE и Любомир Боянов- Chaz разказаха в ефира на bTV Radio за новата им дуетна песен „Ела с мен“, която идва след успеха на „Синьото в очите ти“ и „Бягам“. Chaz, който познаваме като продуцент, артист, музикант, композитор, автор на текстове, за първи път влиза в ролята на дуетна половинка на IVE. За посланията в песента и видеото към нея, за новите проекти, които им предстоят и концерта, който подготвят, чуйте целия разговор с IVE и Chaz на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: