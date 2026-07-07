След успеха на „Синьото в очите ти“, „Бягам“ и „Ела с мен“, Ive & Chaz продължават синт-поп инвазията в репертоара си с „Различна“ – песен за онези срещи, които вадят жената от въртележката на всички роли в ежедневието и отново я карат да се чувства специална. Поп-денс меланхолията на „Различна“ носи характерните за дуото аналогово усещане за свързаност, което карат публиката не просто да танцува, а да рестартира емоционално на прага на лятото.

“Различна” е разработка на стара музикална идея на Любо, която припознах и доразвих. Тя ще даде заглавието на албума, който предстои да пуснем през есента.“, споделя Ивелина Колаксъзова-Ive. „В текста може да се припознае всяка жена, която желае да избяга от отговорностите и очакванията към нея, за да се почувства отново свободна да се забавлява. Да си припомни как звучи смехът, който отдавна вече не чува в самотата си ... Но все пак е срещнала някой, с който да си върне вкуса към живота.“

Музиката и текстът са дело на дуото. Аранжиментът е реализиран от Любомир Боянов-Chaz и Димитър Ганчев – Майт, който стои и зад микса и мастеринга на песента.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ивелина Колаксъзова-Ive, разположено в звуковия файл:

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Видеото към „Различна“ е заснето в Пловдив от режисьора и оператор Росен Димитров. Вдъхновен от тяхната музика, преди година той сам търси контакт с Ive & Chaz с желание за съвместна работа. Естествен декор на мелодичния копнеж за бягство в „Различна“ са Гребната база, жп гарата и емблематични места в централната градска част.

Пътят на Ивелина Колаксъзова-Ive в музиката започва от 4-годишна възраст и минава през култови детски формации като „Таласъмче“, женската банда „Инстинкт“ и редица международни фестивали. Афинитетът й към италианския език естествено я кара да търси реализация и на Ботуша, където първият й голям пробив е през 2006 г. като подгряващ артист на Alexia във Формелло. Две години по-късно тя става част от лейбъла Renlin, с който записва и Sunlight с едно от най-популярните имена на местната клубна сцена DJ Molella. Колаборацията влиза в пет международни компилации с летни денс хитове и достига върховете на най-престижните класациите в Европа.

Любомир Боянов-Chaz е творец, който лавира с лекота между света на бизнеса и композирането в студийна среда. В края на миналата година издаде соловия албум "Тихите победи", но публиката го познава и като част от R & B проекта Chaz & Byanca. Негови тракове от проекта Urban&MAV достигат глобално признание, като песента Drugness е ремиксирана от световноизвестният DJ Tarkan и е излъчвана в американското шоу на Роджър Санчез.

С Ive се запознават през 2008 г., а един от първите им сингли - Ready for Love, достига до финалите на конкурса българска песен за „Евровизия“ (2009). След творческа пауза през 2024 г. те се завръщат в чартовете със „Синьото в очите ти“, „Бягам“ и „Ела с мен“.

„Различна“ е достъпна за прослушване в Spotify и iTunes.